Οι ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν Άρης και Ατρόμητος.

Ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου άφησε τον Μορόν στον πάγκο, αλλά και τον Κουαμέ κι επέλεξε σχήμα με Καντεβέρε, Πέρεθ, Δώνη και Γκαρέ στην επίθεση.

Ο Ατρόμητος με τη σειρά του, δεν έχει εμπλήξεθις στο αρχικό σχήμα. Αναλυτικά οι ενδεκάδες των ομάδων:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Καντεβέρε, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης, Χόνγκλα, Μεντίλ.

Στον πάγκο του Άρη είναι οι Διούδης, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Καράι, Χαρούπας, Μπουσαϊντ, Μορόν, Φρίντεκ, Κουαμέ, Βοριαζίδης.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ.

Στον πάγκο του Ατρόμητου βρίσκονται οι Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Καραμάνης, Οτυκάκι, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Κίνι, Τσαντίλας, Τσιλούλης,Μήτογλου, Τσακμάκης, Τζοβάρας.