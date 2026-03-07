Άρης - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου άφησε τον Μορόν στον πάγκο, αλλά και τον Κουαμέ κι επέλεξε σχήμα με Καντεβέρε, Πέρεθ, Δώνη και Γκαρέ στην επίθεση.
Ο Ατρόμητος με τη σειρά του, δεν έχει εμπλήξεθις στο αρχικό σχήμα. Αναλυτικά οι ενδεκάδες των ομάδων:
Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Καντεβέρε, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης, Χόνγκλα, Μεντίλ.
Στον πάγκο του Άρη είναι οι Διούδης, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Καράι, Χαρούπας, Μπουσαϊντ, Μορόν, Φρίντεκ, Κουαμέ, Βοριαζίδης.
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ.
Στον πάγκο του Ατρόμητου βρίσκονται οι Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Καραμάνης, Οτυκάκι, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Κίνι, Τσαντίλας, Τσιλούλης,Μήτογλου, Τσακμάκης, Τζοβάρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.