Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τις αναμενόμενες επιλογές βάσει δοκιμών έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Στρακόσα είναι στο τέρμα, οι Πένραϊς, Μουκουντί, Ρέλβας και Ρότα αποτελούν την τετράδα της άμυνας, με τους Πινέδα και Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Στις δύο πλευρές ο Νίκολιτς επέλεξε τους Κοϊτά και Ελίασον, ενώ στην επίθεση παραμένει φυσικά το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Εκτός έμειναν οι Καλοσκάμης, Σαχαμπό και Γιόνσον.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς είναι τιμωρημένος και θα δει το ματς από τα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena.