Ορισμένες αλλαγές ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες με την ΑΕΛ Novibet πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς με την Τσέλιε.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους παίκτες της ΑΕΚ απόλυτη προσήλωση στο παιχνίδι πρωταθλήματος που έρχεται το Σάββατο (7/3) το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Οι κιτρινόμαυροι πρέπει να αφήσουν πίσω τους την ισοπαλία στον Βόλο και να δείξουν τη μέγιστη προσοχή για να επιστρέψουν στις νίκες και να διατηρηθούν στην κορυφή, περιμένοντας και το αποτέλεσμα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μια μέρα αργότερα.

Το πρώτο παιχνίδι με την Τσέλιε την προσεχή Πέμπτη (12/3) στη Σλοβενία για τη φάση των 16 του Conference League προφανώς και είναι πολύ μεγάλης σημασίας, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιμένει καθώς εκείνο που έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το ματς με την ΑΕΛ Novibet. Ένα... πονηρό ματς από το οποίο θα απουσιάσει από τον πάγκο ο Νίκολιτς λόγω της αποβολής του.

Ο Σέρβος τεχνικός σίγουρα έχει ξεκινήσει να δουλεύει στο μυαλό του και το ματς με την Τσέλιε, ωστόσο η συγκέντρωση των παικτών του δεν πρέπει να αποσπαστεί από την αναμέτρηση του Σαββάτου καθώς είναι must win, όπως και οι άλλες δύο που θα απομένουν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος για το 3Χ3 ώστε να μπει η ΑΕΚ από την πρώτη θέση στα play offs.

Το θετικό για τον Νίκολιτς είναι ότι έχει λευκό απουσιολόγιο καθώς άπαντες είναι στη διάθεσή του, ενώ προσανατολίζεται σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Ο Μουκουντί θα είναι η μία καθώς εξέτισε και θα επιστρέψει στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Ρέλβας, με τον Στρακόσα στο τέρμα, τον Ρότα δεξιά και τον Πένραϊς να διεκδικεί ξανά με αξιώσεις τη θέση στο αριστερό άκρο, όπου ίσως ξεκινήσει αυτή τη φορά.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Μαρίν με τον Πινέδα έχουν ξανά το προβάδισμα, ο Κοϊτά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στη μία πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, έχοντας δώσει σπιρτάδα με την είσοδό του ως αλλαγή στο ματς στον Βόλο, ενώ στην άλλη πλευρά όλα είναι ανοικτά καθώς Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο και Ελίασον διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Όσο για την επίθεση, το δίδυμο του Βάργκα με τον Γιόβιτς έχει πλέον καθιερωθεί στην κορυφή.