ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet: Ο Νίκολιτς θα δει το ματς από τα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena
Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως είναι γνωστό, δεν θα κάθεται στον πάγκο της ΑΕΚ στο σημερινό ματς με την ΑΕΛ Novibet καθώς είναι τιμωρημένος έπειτα από την αποβολή του στο παιχνίδι με τον Βόλο.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ πήρε θέση ψηλά στα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena από όπου θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, όπως και ο team manager της Ένωσης, Δημήτρης Ναλιτζής που είναι επίσης τιμωρημένος.
Μαζί τους πριν το παιχνίδι είναι τόσο ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, όσο και ο αναπληρωτής αθλητικός διευθυντής των κιτρινόμαυρων, Κώστας Σταυροθανασόπουλος.
