Γρηγορίου: «Η επίθεση χρειάζεται ιδέες και άλλους είδους νοοτροπία»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε «μονόδρομο» τη συμμετοχή του Άρη στα Playoff 5-8, αναφέρθηκε και στο επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό ταλανίζει τον Άρη από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, καθόλου τυχαία μάλιστα βρίσκεται σταθερά στις χειρότερες ομάδες του Πρωταθλήματος σε επίπεδο παραγωγής γκολ. Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε σε αυτό το πρόβλημα παράλληλα των συμπερασμάτων του απόμ τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

«Στο συγκεκριμένο παιχνίδι είδαμε σημάδια βελτίωσης. Τουλάχιστον, όσον αφορά στα ποσοστά κατοχής της μπάλας και την κυκλοφορίας της από εμάς στο γήπεδο. Προφανώς και θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη σε αρκετούς τομείς για να φτάσουμε σε ένα σημείο, που εγώ επιθυμώ να βρίσκεται η ομάδα και που αρμόζει στο μέγεθος στην ιστορία του Άρη… Παρά το γεγονός ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό είχαμε ένα γκολ, ένα δοκάρι κι ένα πέναλτι που δεν θα μάς δόθηκε, και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει άλλο ένα γκολ, το επίπεδο της επιθετικής μας τακτικής λειτουργίας απέχει ακόμη από αυτό που εγώ επιθυμώ. Το να δημιουργείς είναι το δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Η άμυνα είναι το εύκολο σχετικά κομμάτι ανάμεσα στα δύο αυτά σκέλη. Η επίθεση χρειάζεται χρόνο και ιδέες και άλλου είδους νοοτροπία, για να λειτουργήσει καλύτερα σε μια ομάδα».

Εκεί αναφέρθηκε στο παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στον Ατρόμητο αλλά και στον μονόδρομο της συμμετοχής στα Playoff 5-8. «Περιμένω ότι η ομάδα μας θα πάρει τα ηνία του παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να βρει διάφορες λύσεις επιθετικά, είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα, ώστε να δημιουργήσουμε το επιθετικό μομέντουμ που θέλουμε. Βεβαίως, χρειάζεται τεράστια προσοχή στις μεταβάσεις του Ατρόμητου από την άμυνα στην επίθεση, που είναι εξαιρετική ομάδα σε αυτόν τον τομέα… Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι είναι μονόδρομος να μπούμε στο γκρουπ 5-8! Δεν υπάρχει δεύτερος δρόμος, δεύτερη επιλογή κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Στα παιχνίδια που απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου πρέπει να παλέψουμε μόνο για τη νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Το πρώτο που θέλουμε είναι να είμαστε μέσα στο γκρουπ 5-8, που πιστεύω ότι θα είμαστε. Το λέω όχι γιατί γενικώς είμαι αισιόδοξος, αλλά επειδή αυτή την εικόνα έχω από τους παίκτες με τη δουλειά που κάνουν σε καθημερινή βάση».