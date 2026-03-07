Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή στις 21:00 τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στην αποστολή και τους Ποντένσε και Κλέιτον.

Μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο από τις τρεις ομάδες που συγκατοικούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ να είναι η τρίτη.

Το Σάββατο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των «ερυθρολεύκων», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παίρνει μαζί του και τους 24 ποδοσφαιριστές και λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι θα κόψει κάποιους, καθώς στην λίστα βρίσκονται άνω των 5 μη κοινοτικών που επιτρέπεται. Όσον αφορά την αποστολή μέσα είναι και ο Ποντένσε που δείχνει να ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.