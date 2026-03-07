Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρησης της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωση την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (8/3, 17:00). Οι Κρητικοί μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό καλούνται να επιστρέψουν στις νίκες και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για τα Play Offs 5-8.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τιάγκο Νους. Ο Αργεντινός εξτρέμ είχε συμπληρώσει έξι κίτρινες κάρτες στον αγώνα με την Κηφισιά στην Νεάπολη και είχε δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στον Βόλο.

Από την άλλη στην αποστολή επέστρεψε ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος επέστρεψε στην Κρήτη μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του και είναι ετοιμοπόλεμος.

Τέλος, εκτός παραμένει ο Ζήσης Καραχάλιος, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, λόγω του τραυματισμού στον τετρακέφαλο από το ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ στς επιλογές του Κόντη δεν συμπεριλήφθηκε ο Ίλια Βούκοτιτς.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.