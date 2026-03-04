Παίζοντας κατά διαστήματα θεαματικό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον ΟΦΗ με 4-1 και «πάτησε» στην πρώτη τετράδα - Πρώτα γκολ για Σάντσες και Αντίνο με το Τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη σημαντική νίκη που ήθελε κόντρα στον ΟΦΗ επικρατώντας με 4-1 στο εξ' αναβολής ματς που χρωστούσαν από την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Με τα δύο πρώτα «πράσινα» γκολ των Ρενάτο και Αντίνο, ένα του πρώτου αμυντικού σκόρερ, Γεντβάι κι ένα αριστούργημα του Ζαρουρί, συνέλεξε τους τρεις βαθμούς και βρέθηκε στο +3 από τον Λεβαδειακό.

Έτσι ξεκίνησαν



Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με το αγαπημένο του πλέον 3-4-2-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λαφόν για ακόμη ένα παιχνίδι τους δύο τελευταίους μήνες. Στην τριάδα των στόπερ ξεκίνησαν οι 'Ινγκασον, Γεντβάι, Ερνάντεθ ενώ ως φουλ μπακ στην θέση του Καλάμπρια ξεκίνησε ο Κάτρης και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείτο από τους Μπακασέτα και Ρενάτο ενώ μπροστά τους βρέθηκαν οι Αντίνο και Ταμπόρδα. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Τεττέη.

Ο Χρήστος Κόντης από την πλευρά του πήγε κι εκείνος στην συνηθισμένη του τριάδα (3-4-3). Ο Χριστογεώργος βρέθηκε κάτω από την εστία. Μπροστά του από τα αριστερά προς τα δεξιά οι Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος και Κωστούλας. Σε ρόλο φουλ μπακ δεξιά ο Σενγκέλια και αριστερά ο Αθανασίου.

Το δίδυμο στα χαφ αποτελείτο από τους Ανδρούτσο και Κανελλόπουλο. Στις θέσεις των εξτρέμ δεξιά ήταν ο Φούντας και αριστερά ο Νους ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Σαλσίδο.

Γεντβάι και Ρενάτο έδωσαν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα

Στα πρώτα λεπτά του ματς ο ΟΦΗ έδειξε λίγο τα «νύχια» του με δύο εφορμήσεις που έκανε ο Νους. Στην πρώτη το γύρισμά του έδιωξε η άμυνα του Παναθηναϊκού ενώ στη δεύτερη ο Ίνγκασον έβαλε κόντρα στο σουτ που επιχείρησε.

Στην πρώτη του επίσκεψη ο Παναθηναϊκός από την άλλη κατόρθωσε να σκοράρει. Ξανά νωρίς στο ματς, ξανά από στατική φάση. Ο Μπακασέτας γέμισε από πλάγια δεξιά στο 7ο λεπτό και ο Γεντβάι τους νίκησε όλους στον αέρα κάνοντας το 1-0 με ωραία κεφαλιά.

Στην αμέσως επόμενη ευκαιρία οι «πράσινοι» σκόραραν ξανά. Ο Τεττέη κουβάλησε την μπάλα κι έσπασε στον αφύλαχτο Ρενάτο, ο οποίος έπιασε ένα συρτό σουτ εκτός περιοχής και νίκησε στον Χριστογεώργο για το 2-0 στο 15ο λεπτό.

Ο ΟΦΗ σκόραρε στην μοναδική μεγάλη ευκαιρία του και μπήκε στο ματς

Η ατυχία με τον Ίνγκασον, που αποχώρησε τραυματίας, με τον Ζαρουρί να περνάει στη θέση τουμ τον Γεντβάι να έρχεται κεντρικά, τον Κάτρη από μπακ δεξιός στόπερ και τον Μαροκινό στη θέση του δεξιού φουλ μπακ δεν σταμάτησε τον Παναθηναϊκό.

Στο 24' οι «πράσινοι» έκαναν μία ωραία επίθεση από πλάγια, με τον Αντίνο να περνάει στον Κυριακόπουλο, εκείνος έκανε τη σέντρα, ο Ταμπόρδα έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Χριστογεώργος του είπε «όχι». Από το κόρνερ ο Γεντβάι πήρε ξανά την κεφαλιά, αλλά ο Έλληνες κίπερ μπλόκαρε εύκολα.

Από κει και πέρα ο ρυθμός έπεσε αρκετά, ωστόσο ο ΟΦΗ κατόρθωσε στην πρώτη και τελευταία κανονική τελική του στο πρώτο μέρος, που ήρθε στις καθυστερήσεις αυτού, να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να μπει ξανά στο «κόλπο».

Πρώτο γκολ και από τον Αντίνο και 3-1 με το ξεκίνημα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος. Στο 47' απείλησε ο ΟΦΗ με τον Σαλσίδο, που σούταρε εντός περιοχής, αλλά μπλόκαρε εύκολα ο Λαφό ενώ το ίδιο συνέβη ένα λεπτό μετά με πρωταγωνιστές τους Ταμπόρδα και Χριστογεώργο στην άλλη περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός επέμεινε με νέο σουτ εντός περιοχής από τον Ρενάτο στο 49', που πέρασε λίγο. Δύο λεπτά μετά βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Ρενάτο έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή, αποφάσισε να κάνει μία ντρίμπλα παραπάνω προτού εκτελέσει, κόπηκε από τον Κρίζμανιτς, ο Αντίνο πήρε το ριμπαόυντ και σκόραρε για πρώτη φορά με την φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος για το 3-1 στο 51'.

Ένα λεπτό μετά ο Νους προσπάθησε να απαντήσει για τον ΟΦΗ, αλλά το σουτ του από τα όρια της περιοχής απόκρουσε ο Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να προσπαθεί απειλώντας με δύο μακρινά σουτ του Μπακασέτα (69') και του Κυριακόπουλου (72'), αλλά και μία εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Τεττέη, που πέρασε Ανδρούτσο και Λαμπρόπουλο, αλλά νικήθηκε από τον Χριστογεώργο, που έκανε ωραία απόκρουση με το πόδι.

Ο Ζαρουρί έβαλε σφραγίδα... αριστούργημα

Ο Σισοκό έπιασε ένα σουτ στην κίνηση στο 82', όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε κιόλας τη μπάλα. Τελικά το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε για το «τριφύλλι» και το έβαλε ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ με το κακό του πόδι κι έστειλε τη μπάλα στο «Γ» της εστίας του ΟΦΗ στο 86' διαμορφώντας το τελικό 4-1.

Κάπως έτσι το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έφτασε τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, κάτι που έχει να καταφέρει ο Παναθηναϊκός από το μεγάλο σερί που είχε τρέξει πέρυσι ο Ρουί Βιτορία, όταν είχε πρωτοέρθει στην ομάδα.

ΜAN OF THE MATCH: Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος χαφ του Παναθηναϊκού έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, πέτυχε με ωραίο σουτ το δεύτερο γκολ της ομάδας του και ήταν κομβικός για το παιχνίδι του Τριφυλλιού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τρεις παίκτες των ''πρασίνων''. Ο Τάσος Μπακασέτας που είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ και το σημαντικό κλέψιμο στο δεύτερο τέρμα του Παναθηναϊκού. Στην ίδια κατηγορία και ο Σαντίνο Αντίνο που βρήκε δίχτυα και είχε μερικές καλές ενέργειες στο ματς. Πολύ γεμάτο ματς και από τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί είχαν αρκετά προβλήματα αμυντικά, δέχθηκαν τέσσερα γκολ, επέτρεψαν κι άλλες σημαντικές τελικές στον αντίπαλο.

Η ΓΚΑΦΑ: Στο 48' ο Φούντας είχε μεγάλη ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια αλλά καθυστέρησε και έδωσε την ευκαιρία στον Ρενάτο να τον προλάβει πριν ολοκληρώσει την φάση απέναντι από τον Λαφόν.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ευαγγέλου χάρισε μια κίτρινη στον Σαλσέδο, είχε κάποιες ανάποδες αποφάσεις που εκνεύρισαν την Λεωφόρο αλλά δεν έκανε το μεγάλο λάθος στο αποψινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Με μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΟΦΗ σήμερα στη Λεωφόρο, βρίσκεται στο +3 από τον πέμπτο Λεβαδειακό και αν την Κυριακή δεν ηττηθεί στη Βοιωτία, σε μεγάλο βαθμό θα έχει εξασφαλίσει το αυτονόητο. Την παρουσία του στα φετινά play offs της Super League.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον (20' Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Ρενάτο (64' Σισοκό), Ταμπόρδα (75' Τζούρισιτς), Αντίνο (76' Πελίστρι), Τεττέη (75' Πάντοβιτς).

ΟΦΗ (πρ. Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας (74' Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (74' Θεοδοσουλάκης), Αθανασίου (87' Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος (45' Μπαΐνοβιτς), Φούντας (74' Ισεκά), Νους, Σαλσίδο.