Ο Χρήστος Κόντης ξεκινά την προετοιμασία για το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο και είδε τον Μπόρχα να είναι έτοιμος να μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (4-1), ο ΟΦΗ παρέμεινε στις θέσεις 5-8 αλλά η διαφορά από τον 9ο Βόλο είναι στον έναν βαθμό και η προετοιμασία για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα πλάνα του για την εκτός έδρας αναμέτρηση των Κρητικών και μπορεί να... χαμογελά καθώς ο Μπόρχα Γκονζάλεθ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, έκανε ατομικό και σήμερα (6/3) αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς και να είναι έτοιμος για την Κυριακή (8/3).

Από εκεί και πέρα, ο Θεοδοσουλάκης συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα εκτίσει τη ποινή του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.