ΟΦΗ: Εκτίει με Ολυμπιακό ο Θεοδοσουλάκης, μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς ο Μπόρχα
Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (4-1), ο ΟΦΗ παρέμεινε στις θέσεις 5-8 αλλά η διαφορά από τον 9ο Βόλο είναι στον έναν βαθμό και η προετοιμασία για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό έχει ήδη ξεκινήσει.
Ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα πλάνα του για την εκτός έδρας αναμέτρηση των Κρητικών και μπορεί να... χαμογελά καθώς ο Μπόρχα Γκονζάλεθ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, έκανε ατομικό και σήμερα (6/3) αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς και να είναι έτοιμος για την Κυριακή (8/3).
Από εκεί και πέρα, ο Θεοδοσουλάκης συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα εκτίσει τη ποινή του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
