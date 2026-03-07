Μόνο δύο αναμετρήσεις θα έχει η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 σε σχέση με το σαββατιάτικο πρόγραμμα.

Το πρώτο παιχνίδι από χρονικής πλευράς είναι το Άρης - Ατρόμητος . Δεν υπάρχει ωστόσο μόνο το παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το Νο2 χρονικά είναι το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet , που έχει την σημασία του και αναφορικά με την πρώτη θέση. Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ενώ υπάρχει και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός την Κυριακή, αγώνας που είναι ικανός να παίξει σημαίνοντα ρόλο για την 4η θέση. Στο σύνολο η αγωνιστική θα γίνει σε 3... δόσεις: Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026

17.00: ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ("ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS2HD)

18.00: Α.Ε.Κ. - ΑΕΛ NOVIBET (ALLWYN ARENA CS1HD)

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026

16.00: ASTERAS AKTOR - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 ("ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME)

17.00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Ο.Φ.Η. (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS1HD)

19.00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS PRIME)

21.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 21:00 Π.Α.Ο.Κ. (ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" CS1HD)

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026

18.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS1HD)