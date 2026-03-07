Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 24η αγωνιστική με Άρης - Ατρόμητος και ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
Το πρώτο παιχνίδι από χρονικής πλευράς είναι το Άρης - Ατρόμητος. Δεν υπάρχει ωστόσο μόνο το παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Το Νο2 χρονικά είναι το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet, που έχει την σημασία του και αναφορικά με την πρώτη θέση. Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ενώ υπάρχει και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός την Κυριακή, αγώνας που είναι ικανός να παίξει σημαίνοντα ρόλο για την 4η θέση. Στο σύνολο η αγωνιστική θα γίνει σε 3... δόσεις: Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
17.00: ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ("ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS2HD)
18.00: Α.Ε.Κ. - ΑΕΛ NOVIBET (ALLWYN ARENA CS1HD)
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
16.00: ASTERAS AKTOR - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 ("ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME)
17.00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Ο.Φ.Η. (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS1HD)
19.00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS PRIME)
21.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 21:00 Π.Α.Ο.Κ. (ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" CS1HD)
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
18.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS1HD)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.