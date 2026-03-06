Χωρίς προβλήματα η αποστολή του Ατρόμητου για το ματς με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Άρη στο «Βικελίδης» με τους Περιστεριώτες να πηγαίνουν χωρίς προβλήματα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χουτεσιώτης είναι ξανά διαθέσιμος καθώς εξέτισε την περασμένη αγωνιστική.

Η αποστολή: Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.