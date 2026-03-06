Ο Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten για την 11άδα της ΑΕΚ και την συνέχεια με Ευρώπη

Ο Γιώργος Τσακίρης ανέφερε τις αλλαγές που πρέπει να αναμένουμε στην 11άδα της ΑΕΚ για το ματς με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet.

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για τη δουλειά που γίνεται στην ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet. Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ στάθηκε στις αλλαγές που θα προκύψουν σε επίπεδο 11άδας, το ζητούμενο σε επίπεδο Πρωταθλήματος αλλά και συνέχεια μετά με την Ευρώπη και τον αγώνα με την Τσέλιε.



