Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου κρατά κλειστά τα πλάνα του για το ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό, με αρκετά διλήμματα και ερωτηματικά.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) την προετοιμασία του στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, ωστόσο το αγωνιστικό πλάνο παραμένει… επτασφράγιστο μυστικό.

Οι «ασπρόμαυροι» και ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξαν να κρατήσουν κλειστά χαρτιά ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αποφεύγοντας να δείξουν στοιχεία για το αρχικό σχήμα και τις σκέψεις του τεχνικού επιτελείου.

Στο ιατρικό δελτίο παραμένουν αρκετά ερωτηματικά. Οι Μεϊτέ, Τάισον, Κένι και Γιακουμάκης εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αμφιβολίας και η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ενώ οι Πέλκας και Παβλένκα έχουν τεθεί οριστικά εκτός μάχης. Αντίθετα, ο Ντεσπόντοφ είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι.

Η αυριανή τελευταία προπόνηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο, καθώς από αυτή θα προκύψουν οι τελικές αποφάσεις για το ποιοι ποδοσφαιριστές θα βγουν από τη λίστα των αμφίβολων και θα τεθούν στη διάθεση του Λουτσέσκου.

H ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό συνεχίζεται, με το βάρος να πέφτει στον τομέα της τακτικής κυρίως.

Η ομάδα δούλεψε το απόγευμα της Παρασκευής (06.03) στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, μερικές παρτίδες rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Το Σάββατο (07.03) η ομάδα θα προπονηθεί στις 11:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».