Ελίασον: «Τα πάντα για τη νίκη με επιθετικό ποδόσφαιρο»

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Νίκλας Ελίασον τόνισε ότι οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να παίξουν επιθετικά και με υψηλή ένταση απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Μιλώντας στην Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet, ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ, Νίκλας Ελίασον υπογράμμισε ότι οι κιτρινόμαυροι πρέπει να κάνουν τα πάντα για να επιστρέψουν στις νίκες παίζοντας επιθετικά και πρόσθεσε ότι η υποστήριξη από τον κόσμο βοηθά πολύ αυτόν και τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκλας Ελίασον στην Cosmote TV

Για το ματς απέναντι στην ΑΕΛ:

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε στα τελευταία στάδια της σεζόν. Οπότε, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είναι μια ομάδα που θα έρθει εδώ για να μας το κάνει δύσκολο, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πώς περιμένουν ότι θα τους αντιμετωπίσει ο αντίπαλός τους:

«Θα έρθουν εδώ να το κάνουν δύσκολο, θα παλέψουν, θα είναι συμπαγείς. Πρέπει να παίξουμε με υψηλή ένταση, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες. Να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο για να προσπαθήσουμε να τους ανοίξουμε».

Για την παρουσία του κόσμου:

«Μπορώ να το υποθέσω ότι θα είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που μας βοηθά πολύ. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους».