Με τον Ποντένσε να βγάζει... μισή προπόνηση στον Ολυμπιακό ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τα δεδομένα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος έδωσε για ακόμα μία ημέρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στους Galacticos by Interwetten . Για τον Ποντένσε προκύπτει πώς μετά από 10 μέρες έβγαλε μισή προπόνηση και υπάρχει μία εκτίμηση ότι θα προλάβει την αποστολή των Πειραιωτών., Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών κατά τα άλλα στάθηκε στο ποιός είναι ο πονοκέφαλος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ της Κυριακής.

