Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο πονοκέφαλος του Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ»
Με τον Ποντένσε να βγάζει... μισή προπόνηση στον Ολυμπιακό ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τα δεδομένα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος έδωσε για ακόμα μία ημέρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στους Galacticos by Interwetten. Για τον Ποντένσε προκύπτει πώς μετά από 10 μέρες έβγαλε μισή προπόνηση και υπάρχει μία εκτίμηση ότι θα προλάβει την αποστολή των Πειραιωτών., Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών κατά τα άλλα στάθηκε στο ποιός είναι ο πονοκέφαλος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ της Κυριακής.
