Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Λουίς Μίγια»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Λούις Μίγια σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία.

Η περίπτωση του Λουίς Μίγια εμφανίστηκε εκ νέου στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, το ενδιαφέρον των Πειραιωτών έχει αναθερμανθεί για τον 31χρονο χαφ της Χετάφε με πρωτοβουλία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενώ είχε γίνει προσπάθεια και το περασμένο καλοκαίρι για την απόκτησή του.

Παράλληλα, το δημοσίευμα των Ισπανών ανέφερε πως ο Ράφα Μπενίτεθ είχε ρωτήσει για τον ποδοσφαιριστή τον περασμένο Γενάρη για τον Παναθηναϊκό ενώ η Κόμο εισέπραξε αρνητική απάντηση στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών.

Όσο για την τιμή του, από τη στιγμή που το συμβόλαιο του Ισπανού χαφ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, οι απαιτήσεις της Χετάφε δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το περασμένο καλοκαίρι (το λιγότερο που ζητούσαν ήταν 8 εκατ. ευρώ) ενώ ο 31χρονος ποδοσφαιριστής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με οκτώ ασίστ σε 25 ματς πρωταθλήματος.

Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είπε: «Πληροφορίες από Ισπανία αναφέρουν ότι έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Λούις Μίγια με πρωτοβουλία του Μεντιλίμπαρ. Δεν το έχω επιβεβαιώσει από τον Ολυμπιακό, δεν ασχολείται μεταγραφικά. Οι πληροφορίες λένε αυτό το πράγμα, υπήρξε σχετικό δημοσίευμα χθες. Ανέφερε ότι τον Γενάρη είχε κάνει μία ερώτηση ο Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό.

Πρώτον έχει κάνει οκτώ ασίστ φέτος με τη Χετάφε. Δεύτερον είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια το περασμένο καλοκαίρι και η Χετάφε ζητούσε το λιγότερο οκτώ εκατ. ευρώ. Τελευταίες μέρες του Γενάρη η Κόμο έκανε πρόταση αλλά η Χετάφε αρνήθηκε λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων που είχε εκείνη την περίοδο. Το συμβόλαιο του Μίγια λήγει το καλοκαίρι του 2027, οπότε το καλοκαίρι του 2026 λογικά η Χετάφε θα ζητήσει αρκετά λιγότερα χρήματα».