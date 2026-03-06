Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Παύλος Παπαϊωάννου θα βρίσκεται το Σάββατο το απόγευμα έξω από το ΑΕΚ Store για να φωτογραφηθεί με φίλους της ομάδας και να υπογράψει αυτόγραφα.

Ακόμα ένα απόγευμα «Meet and Greet the Legends», με έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ομάδας μας από τις δεκαετίες ‘80 και ‘90. Ο τρεις φορές πρωταθλητής με την ΑΕΚ (1989, 1992, 1993) Παύλος Παπαϊωάννου θα περιμένει τους φιλάθλους από τις 15.30 μέχρι 17.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet», αναφέρει η ενημέρωση της ΑΕΚ.