ΑΕΚ: Ο Παύλος Παπαϊωάννου στο Meet & Greet στο γήπεδο πριν την ΑΕΛ Novibet
Το καθιερωμένο Meet & Greet της ΑΕΚ πριν τα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια θα τιμήσει με την παρουσία του ο Παύλος Παπαϊωάννου το Σάββατο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet.
Ο «Βραζιλιάνος» της ΑΕΚ θα βρίσκεται έξω από το ΑΕΚ Store για να φωτογραφηθεί με τους οπαδούς της ομάδας και να υπογράψει αυτόγραφα.
«Ο Παύλος Παπαϊωάννου θα βρίσκεται το Σάββατο 7 Μαρτίου στην ALLWYN Arena για να συναντήσει τους οπαδούς της ΑΕΚ και να υπογράψει αυτόγραφα.
Ακόμα ένα απόγευμα «Meet and Greet the Legends», με έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ομάδας μας από τις δεκαετίες ‘80 και ‘90. Ο τρεις φορές πρωταθλητής με την ΑΕΚ (1989, 1992, 1993) Παύλος Παπαϊωάννου θα περιμένει τους φιλάθλους από τις 15.30 μέχρι 17.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet», αναφέρει η ενημέρωση της ΑΕΚ.
