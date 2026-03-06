Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ξεναγήθηκαν στο Μουσείο του γηπέδου πριν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει ΑΕΛ Novibet.

Στην Allwyn Arena βρέθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ το απόγευμα της Παρασκευής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση πριν το αυριανό ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Οι παίκτες των κιτρινόμαυρων μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τους στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για να επισκεφτούν το Μουσείο της ομάδας.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena πριν βγουν από το κεντρικό κτήριο για να κατευθυνθούν για την προπόνηση.