Αλλαγμένο κατά τα 2/11 θα είναι το βασικό σχήμα του Άρη στον αγώνα (7/3, 17:00) απέναντι στον Ατρόμητο σε σύγκριση με την 11αδα της Λεωφόρου.

Οι αλλαγές αφορούν την αμυντική γραμμή και είναι αναγκαστικές λόγω των δεδομένων απουσιών των Νοά Σούντμπεργκ, Νοά Φαντιγκά καθώς ο πρώτος ήδη υποβάλλεται σε θεραπείες λόγω θλάσης και ο δεύτερος έχει διάταση και αναμένεται να επιστρέψει στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή και του Χαμζά Μεντίλ. Αν κριθεί ότι ο Μαροκινός είναι σε θέση να «βγάλει» παιχνίδι, θα ξεκινήσει στην 11αδα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τοποθετηθεί ο Μάρτιν Φρίντεκ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο αντίστοιχο δεξιό θα αγωνιστεί ο Άλβαρο Τεχέρο καθώς οι Φαμπιάνο-Ροζ θα είναι στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι οι Ράτσιτς, Χόνγκλα πίσω από τον Μπενχαμίν Γκαρέ και στα επιθετικά άκρα οι Πέρεθ (δεξιά), Δώνης (αριστερά). Αμφιβολία υπάρχει και για την κορυφή της επίθεσης καθώς ο Λορέν Μορόν είναι μεν διαθέσιμος αλλά ο Τίνο Καντεβέρε δείχνει να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει στο παιχνίδι.