Θετικές ήταν οι ειδήσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκι Ίνγκασον μετά τον εξ' αναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ την περασμένη Τετάρτη (04/03).

Ο Πορτογάλος κεντρικός μέσος έγινε αλλαγή στο 64ο λεπτό δίνοντας τη θέση του στον Σισοκό, ύστερα από ενοχλήσεις που ένιωσε ενώ ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός αντικαταστάθηκε στο 20' από τον Ζαρουρί, μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε μονομαχία με τον Σαλσίδο.

Τόσο ο Ρενάτο όσο και ο Ίνγκασον είδαν τις εξετάσεις τους να είναι καθαρές με αποτέλεσμα να παραμένουν στη διάθεσή του Ράφα Μπενίτεθ για τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια με Λεβαδειακό και Μπέτις.

Ειδικά, η είδηση για τον Ισλανδό στόπερ είναι πολύ σημαντική, αφού σε διαφορετική περίπτωση οι «πράσινοι» θα έμεναν μόνο διαθέσιμο στόπερ για το πρώτο ματς με τους Ισπανούς στο ΟΑΚΑ (12/03) τον Κάτρη, μιας και ο Γεντβάι είναι εκτός λίστας, ο Πάλμερ-Μπράουν τραυματίας ενώ οι Ερνάντεθ και Τουμπά είναι τιμωρημένοι.