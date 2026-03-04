Ο Ίνγκασον έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον ΟΦΗ και υπάρχει κίνδυνος να χάσει τον πρώτο αγώνα με την Μπέτις.

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Παναθηναϊκό. Ο Σβέριρ Ίνγκασον στο 11' τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο έπειτα από μαρκάρισμα του Σαλσέδο, για το οποίο ο παίκτης του ΟΦΗ δεν είδε την κίτρινη κάρτα.

Ο 32χρονος Ισλανδός στόπερ άντεξε λίγα λεπτά, αλλά ένιωθε έντονους πόνους και ζήτησε αλλαγή. Πέταξε ο ίδιος τη μπάλα εκτός για να διακοπεί το ματς κι έπεσε στο χορτάρι. Έτσι, στο 20' άφησε τη θέση του στον Ζαρουρί, ο οποίος παίζει δεξί μπακ χαφ και πήγε δεξί στόπερ ο Κάτρης.

Ο Ίνγκασον θα υποβληθεί σ' εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ύψος της ζημιάς. Υπάρχει, όμως, κίνδυνος να μην είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Europa League με τη Μπέτις για τη φάση των «16», που θα γίνει στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ (19:45).

Αν λείψει το πρόβλημα στα μετόπισθεν είναι τεράστιο. Θυμίζουμε ότι οι διαθέσιμοι στόπερ για το ματς με την Μπέτις είναι μόνο οι Ίνγκασον, Κάτρης, αφού ο Πάλμερ-Μπράουν είναι στα πιτς και οι Ερνάντεθ, Τουμπά τιμωρημένοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Γεντβάι, παράλληλα, βρίσκεται εκτός λίστας.

Ο τραυματισμός του Ίνγκασον







