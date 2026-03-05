Έχει κερδίσει ποτέ ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ με Ισπανό διαιτητή;…

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα αποτελέσματα των ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με Ισπανούς διαιτητές, με αφορμή τον ορισμό του Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο κυριακάτικο μεταξύ τους μεγάλο παιχνίδι.

Ένας Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας elite λοιπόν ορίστηκε από την ΚΕΔ της ΕΠΟ και τον Γάλλο αρχιδιαιτητή κύριο Λανουά για να σφυρίξει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκη.

Μιλάμε για τον έμπειρο Σάντσεθ Μαρτίνεθ, που είχε σφυρίξει και πριν αρκετά χρόνια ξανά ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (1-1), όπως είχε παίξει και ένα καλοκαίρι πριν επίσης κάποια χρόνια το Απόλλων Λεμεσού-Ολυμπιακός (1-1) στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ, όπως έπαιξε και το ΠΑΟΚ-Ριέκα (5-0) το περασμένο καλοκαίρι, με αποβολή παίκτη της Ριέκα στο 70ο λεπτό. Ήταν η ρεβάνς του Ριέκα-ΠΑΟΚ 1-0 για το ποιος θα έμπαινε στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Άρα, ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει παίξει δύο φορές τον Ολυμπιακό, με δύο ισοπαλίες του, μία εντός και μία εκτός έδρας. Και δύο φορές τον ΠΑΟΚ, με μία νίκη του εντός έδρας και μία ισοπαλία εκτός έδρας, εκείνη με τον Ολυμπιακό.

Και, ξέρετε, υπάρχει μία ας την πούμε σύμπτωση στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ: Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ με Ισπανό διαιτητή. Τα σχετικά αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 με Χιλ Μανθάνο

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 με Σάντσεθ Μαρτίνεθ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-2 με Εστράδα Φερνάντεθ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 με Πιζάρο Γκόμεθ

Παρεμπιπτόντως, εξαφανίστηκε από τους ορισμούς και στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές ο επόπτης Παπαδάκης από το Ηράκλειο, μετά την φερόμενη «υπόδειξη» στον Φωτιά να αποβάλλει τον παίκτη του Λεβαδειακού στο συμβάν με τον Τζολάκη. Το ίδιο πράγμα είχε συμβεί και με τον διαιτητή Βεργέτη. Είχε εξαφανιστεί από τους ορισμούς κάποιων αγωνιστικών μετά το Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3 με τα δύο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

Άσχετο: Και στο τελευταίο παιχνίδι της Πάρμα, την ισοπαλία 1-1 με την Κάλιαρι, ο Στρεφέτσα ήταν ο καλύτερος της παίκτης. Τρία παιχνίδια έχει προλάβει κι έχει παίξει βασικός και στα τρία ο Βραζιλιάνος κυνηγός που ανήκει στον Ολυμπιακό έχει βαθμολογία πάρα πολύ υψηλή. Και στα τρία έχει παίξει όχι εξτρέμ, αλλά δεύτερος κυνηγός, λίγο πίσω από τον σέντερ φορ.

Στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό επιβεβαιώθηκε ότι από τον Σιπιόνι λείπει ακόμη η σταθερότητα που χρειάζεται ένας κεντρικός χαφ για να γίνει βασικός στον Ολυμπιακό. Όταν κάνεις πέντε κακές πάσες σε ένα ημίχρονο, δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Είτε δεν είσαι συγκεντρωμένος, είτε έχεις μειονέκτημα σε αυτό το κομμάτι, όπως κι αν το δεις, καλό δεν είναι, κακό είναι.

Ο Μεντιλίμπαρ δίνει αρκετές ευκαιρίες εδώ και κάμποσο καιρό στον Σιπιόνι. Άλλες φορές τις εκμεταλλεύεται περισσότερο (βλέπε στο 2-0 με τον Παναιτωλικό, στο 1-0 με το Βόλο, στο 1-1 με την ΑΕΚ) κι άλλες φορές τις εκμεταλλεύεται λιγότερο (βλέπε στο 0-1 από τον ΠΑΟ και στο 2-1 στις Σέρρες).

Η αίσθηση που μου δίνει ο Σιπιόνι είναι ότι την καλύτερη εικόνα του την βγάζει όταν μπαίνει αλλαγή στα δύσκολα ματς! Θυμηθείτε πόσο καλά είχε παίξει στο 2-0 επί της Λέβερκουζεν μπαίνοντας αλλαγή στο 82’, στο 2-1 επί του Άγιαξ ως αλλαγή στο 71’, στο 0-2 από τη Λέβερκουζεν ως αλλαγή στο 82’ και στο 0-0 στο Λέβερκουζεν ως αλλαγή στο 79’.

