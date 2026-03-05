Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το παιδί που μεγάλωσε παίζοντας μπάλα

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που κλείνει 23 χρόνια ζωής, διανύοντας μια διαδρομή από τις αλάνες του Βόλου, στην Τούμπα, τον ΠΑΟΚ και στα μεγάλα γήπεδα της Ευρώπης.

Γεννημένος στις 5 Μαρτίου 2003 στον Βόλο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κλείνει σήμερα τα 23 του χρόνια και ήδη μετρά διαδρομή που για άλλους χρειάζεται μια ολόκληρη καριέρα.

Από τα τσιμέντα της Νέας Ιωνίας, εκεί όπου γύριζε σπίτι με ματωμένα γόνατα αλλά δεν άφηνε ποτέ την μπάλα από τα πόδια του, μέχρι τα γεμάτα γήπεδα της Super League και τις ευρωπαϊκές βραδιές, ο «Ντέλιας» δεν άλλαξε ποτέ τρόπο σκέψης: παίζει για τη χαρά του παιχνιδιού.

Στην Αγία Παρασκευή Βόλου έκανε τα πρώτα οργανωμένα του βήματα, όμως το ποδόσφαιρο το έμαθε στον δρόμο. «Έπαιζα όλη μέρα στα πάρκα και στις αλάνες. Εκεί το αγάπησα», έχει πει. Το 2013 ήρθε ο ΠΑΟΚ και μαζί η μεγάλη αλλαγή. Μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη, σχολείο απέναντι από την Τούμπα, προπονήσεις, θυσίες, μια οικογένεια που στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα. Τίποτα δεν έγινε εύκολα και τίποτα δεν του χαρίστηκε.

Το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα ήρθε στις 17 Ιανουαρίου 2021 απέναντι στον ΟΦΗ στην Κρήτη, λίγο πριν κλείσει τα 18 του. Ακολούθησε ο δανεισμός στο Βέλγιο, μια περίοδος που τον σκλήρυνε ποδοσφαιρικά και τον ωρίμασε πνευματικά. Επέστρεψε πιο έτοιμος και βρήκε τη θέση του μέσα από τη δουλειά, μαθαίνοντας να συνδυάζει το ένστικτο με την πειθαρχία.

Σήμερα αποτελεί βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας, μετρώντας 176 συμμετοχές, 40 γκολ και 23 ασίστ με τα ασπρόμαυρα, ενώ μόνο φέτος έχει ήδη 13 γκολ και 7 ασίστ. Πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024, σήκωσε το Κύπελλο το 2021 και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Η UEFA τον χαρακτήρισε «λαμπρό αστέρι» του Europa League, όμως όσοι τον γνωρίζουν στέκονται αλλού: στην απλότητά του, στη χαμηλών τόνων παρουσία του και στο γεγονός ότι δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Μέσα στο γήπεδο τολμηρός και δημιουργικός, έξω από αυτό ήρεμος, οικογενειάρχης και προσγειωμένος.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να παίζει όπως τότε που ήταν παιδί. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μυστικό του. Στα 23 του, πλέον, δεν μοιάζει με ποδοσφαιριστή που κυνηγά την εικόνα.

Και ίσως γι’ αυτό ο κόσμος τον νιώθει δικό του.