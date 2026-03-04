Τα γκολ των Μπάμπα, Κωνσταντέλια για το 4-1 του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς.

Ο ΠΑΟΚ στο φινάλε πέτυχε δύο γκολ στη Νεάπολη κι επικράτησε 4-1 της Κηφισιάς. Αυτό που ξεχώρισε φυσικά ήταν το γκολ του Κωνσταντέλια. Μία μαγική εκτέλεση δείγμα της ποιότητάς του.

Στο 88' σε σέντρα από δεξιά απομάκρυνε με το κεφάλι ο Σόουζα, η μπάλα έφτασε στον Μπάμπα, ο οποίος σούταρε με το αριστερό από το ημικύκλιο, η μπάλα κόντραρε στονΣόουζα και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-3.

Το γκολ του Μπάμπα



Στο 92' ο Γερεμέγεφ βρήκε τον Ζίβικοβιτς, ο οποίος έφυγε στον χώρο, έπαιξε κάθετα για τον Κωνσταντέλια κι αυτός έσκασε τη μπάλα πάνω από τον Ραμίρεζ για το 1-4.

Το γκολ του Κωνσταντέλια