Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας ζωγράφισε για το 4-1
Ο ΠΑΟΚ στο φινάλε πέτυχε δύο γκολ στη Νεάπολη κι επικράτησε 4-1 της Κηφισιάς. Αυτό που ξεχώρισε φυσικά ήταν το γκολ του Κωνσταντέλια. Μία μαγική εκτέλεση δείγμα της ποιότητάς του.
Στο 88' σε σέντρα από δεξιά απομάκρυνε με το κεφάλι ο Σόουζα, η μπάλα έφτασε στον Μπάμπα, ο οποίος σούταρε με το αριστερό από το ημικύκλιο, η μπάλα κόντραρε στονΣόουζα και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-3.
Το γκολ του Μπάμπα
Στο 92' ο Γερεμέγεφ βρήκε τον Ζίβικοβιτς, ο οποίος έφυγε στον χώρο, έπαιξε κάθετα για τον Κωνσταντέλια κι αυτός έσκασε τη μπάλα πάνω από τον Ραμίρεζ για το 1-4.
Το γκολ του Κωνσταντέλια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.