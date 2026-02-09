Gazzetta Awards 2025: To Best Moment στον Γιάννη Κωνσταντέλια
Η «οικογένεια» του ΠΑΟΚ τιμήθηκε διπλά στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Εκτός από την ειδική βράβευση για τα 100 χρόνια της ομαδας ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βγήκε νικητής για το Best Moment της χρονιάς και το βραβείο του παρέλαβε ο Αντρέ Βιεϊρίνια.
Στις 30 Μαρτίου του 2025 μετά τη νίκη Θεσσαλονικιών επί της ΑΕΚ ο νεαρός μεσοεπιθετικός προσέφερε μια υπέροχη στιγμή, καθώς χάρισε τη φανέλα του σε νεαρό Ενωσίτη που έδινε τη γενναία «μάχη» του με τον καρκίνο.
Ο πιτσιρικάς μαχητής της ζωής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ένα πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλο. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».
Ο νεαρός φίλος της ΑΕΚ πήρε τη φανέλα του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Σταύρου Πήλιου, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί του, του μίλησαν και τον αγκάλιασαν.
Αξιοσημείωτο, πως οι φίλαθλοι του Δικεφάλου που είδαν το σκηνικό χειροκρότησαν τόσο τους δυο Έλληνες ποδοσφαιριστές, όσο και το παιδί που βγήκε νικητής από μια τόσο μεγάλη μάχη.
