Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση για τον Βασίλη Φωτιά, έπειτα από τη διαιτησία του στο ματς Κηφισιά - ΠΑΟΚ.

Το δεύτερο πέναλτι που καταλόγισε ο Βασίλης Φωτιάς υπέρ του ΠΑΟΚ στο ματς με την Κηφισιά, που έληξε 4-1 για τον Δικέφαλο έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση. Ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς, ανέβασε story στον λογαριασμό του στο instagram με Στράτο Διονυσίου...

Το τραγούδι «βρέχει φωτιά στη στράτα μου», του αείμνηστου τραγουδιστή, είχε κάνει τεράστια επιτυχία στην ταινία «Ορατότης μηδέν». Τότε που ο επίσης σπουδαίος Νίκος Κούρκουλος έβαζε φωτιά στα πράγματά του ακούγοντας τους στίχους του τραγουδιού.

Ο Καραπαπάς, λοιπόν, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά επέλεξε ν' αναφερθεί στον Φωτιά με αυτόν τον τρόπο.

Δείτε το story