ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των τριών μονομάχων του τίτλου

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν την Κυριακή, η ΑΕΚ έχει το ευκολότερο πρόγραμμα. Τα τρία ματς που απομένουν για τους πρωτοπόρους.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε με νίκη κόντρα στην Κηφισιά την εκκρεμότητα της 16ης αγωνιστικής κι έπιασε στην κορυφή στους 53 βαθμούς Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μάλιστα, είναι πρώτη στην τριπλή ισοβαθμία κι αυτό γιατί έχει 7 βαθμούς με τους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου. Νίκησε εντός 2-1 τον Ολυμπιακό, εκτός 2-0 την ΑΕΚ και ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Ένωση στην Τούμπα. Οι Πειραιώτες έχουν 4 βαθμούς, αφού νίκησαν εντός 2-0 την ΑΕΚ και ήρθαν ισόπαλοι 1-1 εκτός με τους «κιτρινόμαυρους». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με τις δύο ισοπαλίες που αναφέραμε έχει 2 βαθμούς μεταξύ των τριών.

Την ερχόμενη Κυριακή στις 21.00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Θα ξέρουν και οι δύο φυσικά το αποτέλεσμα του σαββατιάτικου αγώνα της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet. Ο νικητής θα είναι δεδομένα στην κορυφή και θα φανεί αν θα έχει παρέα, ενώ στην ισοπαλία πάλι θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει η ΑΕΚ.

Η Ένωση θεωρητικά έχει το πιο βατό πρόγραμμα, αφού παίζει με ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά που μάχονται για την παραμονή, αλλά και τον Ατρόμητο που παλεύει να μπει στην οκτάδα. Ο Ολυμπιακός έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δύσκολη έξοδο στο Ηράκλειο και μέσα τη Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα πιο δύσκολα παιχνίδια, διότι παίζει εκτός με τον Ολυμπιακό, έχει τον αξιόμαχο Λεβαδειακό στην Τούμπα και τον Βόλο εκτός.

Αναλυτικά τα τρία παιχνίδια στην κανονική διάρκεια των τριών πρωτοπόρων

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

7/3 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

8/3 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

8/3 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ