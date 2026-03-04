Ενα, δύο... τέσσερα! Ο ΠΑΟΚ πέρασε με τεσσάρα (1-4) από την Νεάπολη «σβήνοντας» το εξ αναβολής με την Κηφισιά που τον έστειλε στην κορυφή! Δυο εύστοχα πέναλτι ο Γερεμέγεφ, γκολ και οι Μπάμπα, Ντέλιας. Παράπονα από Φωτιά οι γηπεδούχοι.

Το ζητούμενο απόψε για τον ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρο: να περάσει από τη Νίκαια και να φύγει με το τρίποντο στις αποσκευές του. Απέναντι στην Κηφισιά μια νίκη πέρα από τη βαθμολογική της αξία, θα τον έστελνε μόνο πρώτο στην κορυφή και θα του δώσει το ιδανικό μομέντουμ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Για την γηπεδούχο Κηφισιά, ο Ραμίρες βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα και Χουχούμης να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας.

Οι Αμανί, Ρουκουνάκης και Έμπο αποτελούσαν την τριάδα στα χαφ, ενώ στην μεσοεπιθετική γραμμή κινήθηκαν οι Ζέρσον Σόουζα, Μπένι και ο Θεοδωρίδης ως φορ.

Η Κηφισιά είναι εκτός τους τιμωρημένους Βιγιαφάνιες και Πόκορνι, οι οποίοι είχαν δηλωθεί πριν αναβληθεί το παιχνίδι, λόγω του δικαιώματος που είχε ασκήσει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, Έκτοτε στο ποινολόγιο μπήκαν οι Νταβίντ Σιμόν, Ρούμπεν Πέρεθ και Τόλης Χριστόπουλος, (ο πρώτος συμπλήρωσε με τον Άρη, οι άλλοι δύο με τον Λεβαδειακό) και ο Αργεντινός κόουτς επέλεξε να στερηθεί τις υπηρεσίες τους στο ματς με τους Θεσσαλονικείς, ώστε να είναι διαθέσιμοι στους... τελικούς με ομάδες ίδιων στόχων, όπως ο Παναιτωλικός και ο Βόλος.

Ο «Δικέφαλος» εμφανίστηκε στο Δημοτικό Στάδιο της Νεάπολης ξανά με το πρόσφατο «τρικ» του Αλεσάντρο Μπιάνκο σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Ιταλός χαφ αρχίζει να προσαρμόζεται στη θέση πίσω από τον επιθετικό, παρότι αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως λύση για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Δίπλα του στον άξονα κινήθηκαν οι Ζαφείρης και Οζντόεφ ενώ στην κορυφή της επίθεσης επέστρεψε ο Γιακουμάκης. Στα δύο άκρα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης, με τους Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς να αποτελούν λύσεις από τον πάγκο.

Στην άμυνα, ο Μπάμπα καλύπτει το αριστερό άκρο, ο Σάντσες ξεκίνησε ως δεξί μπακ λόγω της απουσίας του Κένι, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελούταν από τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Τσιφτσής.

Από την αναμέτρηση απουσίαζαν και πάλι σημαντικοί παίκτες, όπως οι Τάισον, Μεϊτέ, Κένι, Παβλένκα, Ντεσπόντοφ, Λόβρεν και Πέλκας.

Γκολ από το… πουθενά και 0-1 ο ΠΑΟΚ

Μέτριο σε ρυθμό και ποιότητα ήταν το πρώτο ημίχρονο στη Νίκαια, με τον ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται να βρει καθαρές λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Κηφισιάς. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως για μεγάλο διάστημα το παιχνίδι τους ήταν προβλέψιμο και χωρίς ένταση.

Στα πρώτα πέντε λεπτά ο ΠΑΟΚ δοκίμασε δύο σουτ, αρχικά με τον Μπιάνκο και στη συνέχεια με τον Χατσίδη, όμως και στις δύο περιπτώσεις οι τελικές επιλογές ήταν κακές. Η Κηφισιά είχε όλους τους παίκτες πίσω από την μπάλα και προσπαθούσε να ψάξει χώρους μόνο μέσα από κάποια αντεπίθεση.

Σε αυτό το σκηνικό, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ περνούσε κυρίως από τα πόδια του αρχηγού του. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν για ακόμη μία φορά ο πιο δημιουργικός και επιδραστικός παίκτης του Δικεφάλου, προσπαθώντας να δώσει ρυθμό και λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Ο τραυματισμός Γιακουμάκη και ο Γερεμέγεφ

Στο 18ο λεπτό ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, όταν ο Γιώργος Γιακουμάκης έπεσε στο χορτάρι με ενοχλήσεις στον αστράγαλο. Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε στη φάση που ήρθε σε επαφή με την μπάλα και αποχώρησε αναγκαστικά από το παιχνίδι, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να περνά στη θέση του. Ένας ακόμη τραυματισμός που δημιουργεί προβληματισμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Κι όμως, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο 31ο λεπτό ο Ζαφείρης εκτέλεσε φάουλ προς την περιοχή, ο Πέτκοφ βρήκε την μπάλα με το χέρι και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ένα λεπτό αργότερα ο Γερεμέγεφ ανέλαβε την εκτέλεση και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτη φορά με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Μετά το γκολ, ο Σεμπάστιαν Λέτο προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Βλέποντας την Κηφισιά να μην έχει ούτε μία τελική στο παιχνίδι, έδωσε εντολή στους παίκτες του να ανεβάσουν τις γραμμές τους και να πιέσουν πιο ψηλά, μια συνθήκη που θεωρητικά μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους χώρους για τον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη τελική των γηπεδούχων στην εστία ήρθε στο 45’, όταν ο Θεοδωρίδης δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, με τον Τσιφτσή να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σ’ ένα ημίχρονο που δεν είχε ρυθμό και μεγάλες φάσεις, ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που του έδινε προβάδισμα στο σκορ και τον έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στο ζητούμενο της βραδιάς.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να διαχειριστεί το προβάδισμα, χωρίς όμως να ανεβάσει ιδιαίτερα τον ρυθμό του. Στο 48’ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε μια στατική φάση, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Έμπο απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων.

Η Κηφισιά άρχισε σταδιακά να ανεβάζει τις γραμμές της και να κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Στο 57’ οι γηπεδούχοι βγήκαν ωραία στην επίθεση, ο Ζέρσον τροφοδότησε τον Μπένι, εκείνος επιχείρησε ένα σουτ-σέντρα από πλάγια θέση, με τον Τσιφτσή να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να μπλοκάρει.

Το παιχνίδι άρχισε να θυμίζει επικίνδυνα για τον ΠΑΟΚ την εικόνα που είχε στο πρόσφατο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet. Οι «ασπρόμαυροι» έμοιαζαν να παίζουν χωρίς ένταση και συγκέντρωση, αφήνοντας την Κηφισιά να πιστέψει στο παιχνίδι.

Το 1-1 της Κηφισιάς

Στο 60’ οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε απευθείας φάουλ από πολύ μεγάλη απόσταση, η μπάλα έσκασε μπροστά από τον Τσιφτσή και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1, βάζοντας ξανά φωτιά στο ματς.

Η αντίδραση του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν άμεση. Στο επόμενο λεπτό έριξε στο παιχνίδι τον Κωνσταντέλια και τον Ιβανούσετς, προσπαθώντας να δώσει δημιουργία και ενέργεια στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Το δεύτερο πέναλτι και το 1-2

Η λύση για τον ΠΑΟΚ ήρθε ξανά από τη στατική φάση. Στο 69’ ο Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι σε αγκωνιά του Πέτκοφ πάνω στον Σάντσες, μια απόφαση που επιβεβαιώθηκε και από τον VAR. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ανέλαβε ξανά την εκτέλεση και από την άσπρη βούλα νίκησε τον Ραμίρες για το 1-2, δίνοντας ξανά προβάδισμα στον Δικέφαλο.

Παρά το νέο προβάδισμα, η εικόνα του ΠΑΟΚ παρέμενε προβληματική. Οι γραμμές έμοιαζαν ασύνδετες, η δημιουργία περιορισμένη και ο ρυθμός χαμηλός, σε ένα παιχνίδι που δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση ομάδα που κυνηγά την κορυφή.

Ο Μπάμπα «κλείδωσε» τη νίκη

Η υπόθεση νίκη έκλεισε ουσιαστικά στο 88’. Μετά από απομάκρυνση του Κονατέ, η μπάλα έφτασε στον Μπάμπα έξω από την περιοχή. Ο Γκανέζος μπακ σούταρε στην κίνηση και η μπάλα, αφού κόντραρε στον Σόουζα, κατέληξε στα δίχτυα για το 1-3, σφραγίζοντας το τρίποντο για τον ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, με το πανέμορφο τελείωμα και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Από τον Γερεμέγεφ η μπάλα έφτασε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε στον χώρο, έπαιξε κάθετα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Ραμίρες για το 1-4.

MVP: Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήταν ψύχραιμος και τις δύο φορές που πήγε στην άσπρη βούλα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πολύ καλή εμφάνιση από τον Χατσίδη όσο αγωνίστηκε, αλλά και τον Ρουκουνάκη που σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ελάχιστη η συνεισφορά σήμερα του Χρήστου Ζαφείρη ως αμυντικός χαφ.

Η ΓΚΑΦΑ: Την κάνει με το χέρι-πέναλτι ο Θεοδωρίδης στο πρώτο ημίχρονο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Φωτιάς έδωσε απευθείας το πέναλτι για την αγκωνιά του Πέτκοφ πάνω στον Σάντσες και μαζί του συμφώνησε και ο VAR. Νωρίτερα, η Κηφισιά ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Ζέρσον, αλλά δεν υπήρξε κάτι μετά από εξέταση της φάσης και από τον VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά έκανε τη δουλειά του στη Νίκαια. Παρά τις απουσίες και τα προβλήματα, πήρε το τρίποντο απέναντι στην Κηφισιά, ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας και πάει πλέον στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακός με το μομέντουμ και το πλεονέκτημα της πρώτης θέσης.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης (77’ Λαρουσί), Έμπο (87’ Μούσιολικ), Αμανί (59’ Πόμπο), Μπένι (77’ Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60’ Μίγιτς), Ζέρσον.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Ζαφείρης (80’ Καμαρά), Μπιάνκο (61’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (61’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (23’ Γερεμέγεφ).