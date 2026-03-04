Λουτσέσκου: «Καθαρά τα πέναλτι του ΠΑΟΚ»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε καθαρά τα δύο πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ μετά το ματς με την Κηφισιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Δικεφάλου:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.

Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος ευστόχησε δύο φορές από την άσπρη βούλα σχολίασε: «Το σημαντικό είναι πως νίκησε η ομάδα. Θεωρώ έκαναν καλά πράγματα οι αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, είναι δυνατοί παίκτες, στο τέλος ανέβηκαν όλοι μπροστά για να ισοφαρίσουν και καταφέραμε να τους τιμωρήσουμε.

Δεν κοιτούσαμε το ματς με τον Ολυμπιακό, αν δεν κερδίζαμε σήμερα δεν θα βρισκόμασταν στην κορυφή. Το αφήνουμε πίσω μας και τώρα επικεντρωνόμαστε σε αυτό».

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης πρόσθεσε: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε σήμερα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να πάρεις τους τρεις βαθμούς ακόμα και τις ημέρες που δεν είσαι καλός».



