Ο Γερεμέγεφ ξανά από την άσπρη βούλα έγραψε το Κηφισιά - ΠΑΟΚ 1-2.

Ο ΠΑΟΚ στο 72' πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο ματς με την Κηφισιά, με το δεύτερό του πέναλτι στην αναμέτρηση.

Ο Ιβανούσετς από αριστερά έκανε τη σέντρα και ο Φωτιάς καταλόγισε παράβαση σε μονομαχία του Πέτκοφ με τον Σάντσες. Ο διαιτητής έκρινε ότι ο Πέτκοφ βρήκε με αγκωνιά τον Μεξικανό κι αμέσως έδειξε την άσπρη βούλα. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε, αφού και ο διαιτητής δεν κλήθηκε στο VAR από Κουμπαράκη και Τζήλο.

Ο Γερεμέγεφ ανέλαβε και πάλι την εκτέλεση, έστειλε δεξιά τη μπάλα, ο Ραμίρες έπεσε αριστερά κι έγινε το 1-2 για τον Δικέφαλο.

Το 1-2 του ΠΑΟΚ