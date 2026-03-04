Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Ο Γερεμέγεφ με νέο πέναλτι έκανε το 1-2

Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Ο Γερεμέγεφ ξανά από την άσπρη βούλα έγραψε το Κηφισιά - ΠΑΟΚ 1-2.

Ο ΠΑΟΚ στο 72' πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο ματς με την Κηφισιά, με το δεύτερό του πέναλτι στην αναμέτρηση.

Ο Ιβανούσετς από αριστερά έκανε τη σέντρα και ο Φωτιάς καταλόγισε παράβαση σε μονομαχία του Πέτκοφ με τον Σάντσες. Ο διαιτητής έκρινε ότι ο Πέτκοφ βρήκε με αγκωνιά τον Μεξικανό κι αμέσως έδειξε την άσπρη βούλα. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε, αφού και ο διαιτητής δεν κλήθηκε στο VAR από Κουμπαράκη και Τζήλο.

Ο Γερεμέγεφ ανέλαβε και πάλι την εκτέλεση, έστειλε δεξιά τη μπάλα, ο Ραμίρες έπεσε αριστερά κι έγινε το 1-2 για τον Δικέφαλο.

ΠΑΟΚ

Το 1-2 του ΠΑΟΚ

 

@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
     

