Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τα ερωτηματικά γύρω από τους τραυματίες να παραμένουν.

Για ακόμη μία ημέρα, ο ΠΑΟΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξαν… τη σιωπή. Κράτησαν κλειστά τα χαρτιά τους και τα πλάνα του Ρουμάνου τεχνικού για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής (8/3) στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό μοιάζουν με επτασφράγιστο μυστικό.

Το σίγουρο είναι ότι παραμένουν καλά κρυμμένα, με τους «ασπρόμαυρους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους χωρίς να αποκαλύπτουν τις τελικές τους σκέψεις.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης στη Νέα Μεσημβρία περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ σημαντικός χρόνος αφιερώθηκε και στις στατικές φάσεις, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε παιχνίδια υψηλής έντασης.

Το τοπίο παραμένει θολό σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών και των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται σε καθεστώς αμφιβολίας. Οι Μεϊτέ, Τάισον, Κένι, Γιακουμάκης, Πέλκας και Παβλένκα εξακολουθούν να αποτελούν ερωτηματικά για το αν θα μπορέσουν να είναι στην αποστολή του «Δικεφάλου».

Αντίθετα, οι Ντεσπόντοφ και Λόβρεν είναι κανονικά διαθέσιμοι και υπολογίζονται από το τεχνικό επιτελείο για την αναμέτρηση.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα, έχοντας ως μοναδικό στόχο το τρίποντο που θα του δώσει ισχυρό προβάδισμα στη μάχη της κορυφής.

