Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία, με όσους είχαν αγοράσει εισιτήριο σε τουλάχιστον ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς να έχουν προτεραιότητα.

Η ΑΕΚ την επόμενη Πέμπτη (12/3) αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του Conference League. Οι οπαδοί της Ένωσης θα έχουν δυναμική παρουσία και εκεί.

Τα εισιτήρια για τους φίλους της ΑΕΚ βγήκαν σε κυκλοφορία, με όσους είχαν αγοράσει τουλάχιστον ένα εισιτήριο σε ένα φετινό εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι να έχουν προτεραιότητα ως τις 6 Μαρτίου.

Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια στο Τσέλιε - ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη NK Celje, για τη φάση των «16» του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος), στο Stadion Z'dežele.

Τιμή & Όροι Διάθεσης

• Τιμή εισιτηρίου: 20€

• Κάθε φίλαθλος μπορεί να προμηθευτεί έως δύο (2) εισιτήρια

Διαδικασία Πώλησης

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση – Προτεραιότητα (έως 06/03 και ώρα 12:00)

Προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο σε τουλάχιστον έναν από τους προηγούμενους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας με: Hapoel Be'er Sheva, RSC Anderlecht, NK Celje, ACF Fiorentina, Samsunspor.

*Εξαιρούνται όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

2η Φάση – Ελεύθερη Πώληση (από 06/03 και ώρα 12:30)

Θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο τις επόμενες ημέρες, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.