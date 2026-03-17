Δύο γνώριμοι στα μέρη μας διαιτητές ορίστηκαν να διευθύνουν τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εβδομάδα Ευρώπης η συγκεκριμένη που διανύουμε και οι εκπρόσωποι μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι έτοιμοι να φορέσουν το καλό τους «κοστούμι» και να μας φέρουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa και του Conference League αντίστοιχα.

Αρχικά η ΑΕΚ, θα αναμετρηθεί με τη Τσέλιε (19/03, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια για να «σφραγίσει» και επίσημα το εισιτήριο της στους «8» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς στο πρώτο ματς στη Σλοβενία είχε επικρατήσει με το επιβλητικό 0-4.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο γνώριμος 38χρονος Ιταλός, Σιμόνε Σότσα, ο οποίος έχει σφυρίξει αρκετά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΟΚ-Άιντραχτ, του Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς, του Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, του ΠΑΟΚ-Μπέτις, καθώς και αλλά πολλά ματς σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, 4ος ο Τζιοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Ιταλοί Λούκα Παϊρέτο και Ντανιέλε Ντοβέρι.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε στο ΟΑΚΑ με 1-0 ταξιδεύει στην Ανδαλουσία (19/03, 22:00) με στόχο να ντουμπλάρει τις νίκες του επί της Μπέτις (του αρκεί και η ισοπαλία) και να προκριθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Διαιτητής της αναμέτρσης ορίστηκε ο 44χρονος Elite Γερμανός ρέφερι, Τομπίας Στίλερ, ο οποίος είναι επίσης γνώριμος στα μέρη μας, καθώς έχει διευθύνει οκτώ παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στο παρελθόν.

Φέτος ήρθε για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 του πρώτου γύρου της Superleague, ενώ παλαιότερα έχει διευθύνει τα Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (2019), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (2020), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (2020), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (2023), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 (2024), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (2024) και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (2025).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος ο Γέλενμπεκ και στο VAR θα βρίσκονται οι Στορκς και Ντίνγκερτ.