Η εθνική Ρουάντα έχει Ελληνοκύπριο προπονητή και αυτός κάλεσε τον Σαχαμπό!
Το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα της, ΑΕΚ, ο Χακίμ Σαχαμπό, μπορεί να μην έχει καταγράψει ακόμη κάποια επίσημη συμμετοχή με τη καινούργια του ομάδα, όμως υπολογίζεται κανονικά από την εθνική του για τις φιλικές αναμετρήσεις του Μαρτίου.
Πιο συγκεκριμένα ο 20χρόνος μέσος, ο οποίος έχει φορέσει 9 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ρουάντα, κλήθηκε από τον Στιβ Κωνσταντινίδη, τον Ελληνό - Κύπριο ομοσπονδιακό τεχνικό για να εκπροσωπήσει τη χώρα του στα παιχνίδια με την Γρανάδα και με την Εσθονία/Κένυα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξέδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, το σύνολο του Κωνσταντινίδη θα αναμετρηθεί με τη Γρενάδα στις 27 Φεβρουαρίου και μία εκ των Κένυα/Εσθονία στις 30.
Hakim Sahabo, Byiringiro Lague mu bakinnyi bahamagawe mu Amavubi, Kwizera Olivier mu bakinnyi basigaye bagarutsweho - RUSHYASHYA https://t.co/eCcrHRqn3T pic.twitter.com/TR8dsP2yiE— Rushyashya News (@RushyashyaNews) March 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.