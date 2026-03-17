Η σπουδαία δωρεά του Βίντα στο πυροσβεστικό σώμα της Κροατίας

Ο Ντομαγκόι Βίντα προχώρησε σε μία σπουδαία χειρονομία προς την Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντόνι Μιχόλιατς στην Κροατία.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, προχώρησε σε μία σπουδαία φιλανθρωπική κίνηση, δώριζοντας τα κεφάλαια για την αγορά νέων υδραυλικών εργαλείων στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντόνι Μίχολιτς. Πρόκειται για ένα υδραυλικό σετ με μπαταρία για τεχνικές παρεμβάσεις, αξίας περίπου 11.000 ευρώ.

Χάρη στη δωρεά του αμυντικού της Ένωσης, οι πυροσβέστες απέκτησαν ένα ψαλίδι, έναν διασκορπιστή και έναν υδραυλικό κύλινδρο, εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές επεμβάσεις, ειδικά κατά τη διάσωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Ο ίδιος ο Μίχολιτς επισημαίνει ότι το νέο εργαλείο θα αυξήσει σημαντικά το επίπεδο εξοπλισμού και την ετοιμότητα του σώματος του, με τον αγορασμένο εξοπλισμό να έχει ήδη εγκατασταθεί σε ένα μικρό και γρήγορο όχημα εφόδου και είναι άμεσα διαθέσιμο και έτοιμο για γρήγορη αντίδραση σε καταστάσεις όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

Οι πυροσβέστες ευχαρίστησαν, με ανακοίνωση τους, τον άλλοτε διεθνή οπισθοφύλακα της Κροατίας για την πολύτιμη δωρεά και την υποστήριξη του στο έργο του συλλόγου, τονίζοντας ότι αυτού του είδους η βοήθεια τους δίνει τη δυνατότητα να βοηθούν τους πολίτες με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πυροσβεστών:

«Ο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής της εθνικής Κροατίας και συμπολίτης μας, Ντομαγκόι Βίντα, δώρισε χρήματα για την αγορά υδραυλικών εργαλείων τεχνικών επεμβάσεων με μπαταρία: έναν κόφτη, έναν διαστολέα και έναν υδραυλικό κύλινδρο.

Είναι έτοιμος για άμεση αντίδραση όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Αυτού του είδους η στήριξη στο έργο μας σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί μας επιτρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας ακόμη πιο ασφαλώς και αποτελεσματικά. Για ακόμη μία φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ντομαγκόι για τη βοήθεια και τη στήριξη!».