Στην ΑΕΚ αφήνουν πίσω τον Βόλο και στρέφουν όλη την προσοχή στο must win με την ΑΕΛ Novibet πριν την Τσέλιε, με τον Μάρκο Νίκολιτς φυσικά να σχεδιάζει το «πακέτο» των αναμετρήσεων που έρχονται.

Η ΑΕΚ έχει αφήσει ήδη πίσω της το ματς με τον Βόλο, κάτι που θέλησε ο Μάρκο Νίκολιτς να συμβεί αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό, όταν επανέλαβε τη λέξη «συσπείρωση», τονίζοντας ότι από εκείνη τη στιγμή το μυαλό όλων στρέφεται στον σαββατιάτικο αγώνα που ακολουθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΛ Novibet.

Η συσπείρωση αποτελεί και τη βάση της προετοιμασίας του Νίκολιτς και των παικτών του ενόψει του αγώνα με τους «βυσσινί» αλλά και γενικότερα για τη συνέχεια καθώς ο στόχος της Ένωσης στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας (με ΑΕΛ Novibet εντός, Ατρόμητο εκτός και Κηφισιά εντός) είναι το 3Χ3 ώστε να μπει στα play offs ως πρώτη, με συγκάτοικο ή χωρίς.

Η Ευρώπη που πλησιάζει είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό και το πρώτο παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους 16 του Conference League θα αρχίσει να απασχολεί τους «κιτρινόμαυρους» μετά το Σάββατο καθώς αυτό που αποτελεί τη δεδομένη στιγμή προτεραιότητα είναι η επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα. Κάτι που σίγουρα θα περάσει και στους παίκτες του ο Νίκολιτς στην προετοιμασία που είναι σε εξέλιξη, με τον ίδιο να μην έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στον πάγκο εξ αιτίας της αποβολής του.

Φυσικά στο μυαλό του Σέρβου τεχνικού έχει αρχίσει να δουλεύεται και το πρώτο ματς με την Τσέλιε την επόμενη Πέμπτη, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται να μπει ξανά σε μια περίοδο με μεσοβδόμαδα ματς. Ο Νίκολιτς δεδομένα σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί σε επίπεδο προσώπων τα παιχνίδια που ακολουθούν στη σειρά, όπως πάντα. Όμως αυτή τη στιγμή θέλει από τους παίκτες του να βλέπουν μόνο το must win παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet και τίποτε άλλο.

Η ΑΕΚ θα πάει εκτός απροόπτου «πάνοπλη» για την αναμέτρηση του Σαββάτου καθώς άπαντες είναι στη διάθεσή του Νίκολιτς και μένει να φανεί σε πόσες και ποιες αλλαγές θα προχωρήσει στην ενδεκάδα. Ο Μουκουντί εξέτισε τις κάρτες που είχε συμπληρώσει και επιστρέφει, με τον Καμερουνέζο στόπερ να αναμένεται να επανέλθει και στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Ρέλβας. Αυτό που θα έχει και πάλι ενδιαφέρον είναι οι σκέψεις του Νίκολιτς μεσοεπιθετικά, όπου ο συναγωνισμός με όλους τους παίκτες διαθέσιμους σε κάθε παιχνίδι είναι πολύ μεγάλος, κάτι που θα ξεκαθαρίσει στις προπονήσεις που ακολουθούν.