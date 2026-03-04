Ο ωραίος Παναθηναϊκός πλησίασε στο αυτονόητο!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την άνετη κι εντυπωσιακή επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ.

Οι δείκτες της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης είναι ψηλά, το φεγγάρι είναι αναμφίβολα καλό και ένας από τους πιο όμορφους φετινούς Παναθηναϊκός καθάρισε εύκολα τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, του έβαλε τέσσερα γκολ και ξέφυγε στο +3 από την πέμπτη θέση και τον Λεβαδειακό, φτάνοντας ακόμη πιο κοντά στο αυτονόητο. Στην συμμετοχή του στα φετινά play offs του πρωταθλήματος.

Η εμφάνιση αν δεν ήταν η καλύτερη μέσα στο 2026, ήταν σίγουρα από τις καλύτερες. Τρία γκολ έχει βάλει στον Άρη δύο φορές για πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά η σημερινή τεσσάρα είχε μεγάλο διάστημα καλού ποδοσφαίρου, ωραίες συνεργασίες, επιθετικότητα μέχρι το τέλος, ευκαιρίες, πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ χόρτασε τον κόσμο που έδωσε το παρών στο γήπεδο και έφυγε από την ιστορική έδρα του συλλόγου, απόλυτα ικανοποιημένος για όσα είδε από την ομάδα του. Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, οι ''πράσινοι'' κάνουν τρίτη συνεχόμενη νίκη!

Στο καλό του φεγγάρι, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το γεμάτο ορμή, επιθετικότητα και πίεση ξεκίνημα στα παιχνίδια του. Το ίδιο έκανε και κόντρα στον ΟΦΗ, συνεχίζοντας να έχει μία καταπληκτική αποτελεσματικότητα που παραπέμπει σε ποσοστά... Σλούκα στις ελεύθερες βολές. Δύο ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο, ισάριθμα τέρματα. Κοινός παρανομαστής ο Τάσος Μπακασέτας. Από δική του εκτέλεση φάουλ ο Γέντβαι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 7' ενώ στο 15, ο αρχηγός του Τριφυλλιού έκλεψε ψηλά την μπάλα, ο Τεττέη την έσπασε στον Ρενάτο και ο Πορτογάλος πέτυχε με όμορφο σουτ εκτός περιοχής το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα. Κάθε ομάδα που βρίσκει δύο γρήγορα γκολ, αποκτά φτερά στα πόδια, το Τριφύλλι απείλησε με τον Ταμπόρδα στο 24' και έπειτα έκανε αυτό που κάνει κάθε φορά όταν είναι μπροστά.

Άφησε την μπάλα στον αντίπαλο, διαχειρίστηκε το προβάδισμα και δεν ένιωσε απειλή. Μία στιγμή, όμως, έφτανε για να ξαναβάλει τον ΟΦΗ στο ματς. Κάτρης και Ζαρουρί νικήθηκαν από Αθανασίου-Νους, ο Ερνάντεθ έχασε τον Σαλσέδο και το 2-1 συνόδευσε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Το πιο άσχημο μαντάτο για το Τριφύλλι δεν ήρθε από την μείωση του σκορ αλλά από την αναγκαστική αλλαγή του Ίνγκασον, κυρίως ενόψει Μπέτις, όπου Πάλμερ και Τούμπά δεν είναι διαθέσιμοι και ο Γέντβαι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Ισλανδός βγήκε... off από μαρκάρισμα του Σαλσέδο, το οποίο ο Ευαγγέλου κατάφερε να αφήσει ατιμώρητο. Καμία κίτρινη για φάουλ ορισμό αυτής. Φαίνεται πως δεν είναι κάτι σοβαρό, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των ανθρώπων των Αθηναίων.

Το γκολ αυτό επηρέασε παρά την διακοπή, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, οι Κρητικοί χτύπησαν... καμπανάκι με Σαλσέδο και Φούντα αλλά στη πρώτη επικίνδυνη επίθεση, ο τρομερός κυνισμός του Τριφυλλιού χτύπησε και πάλι. Το πρώτο γκολ του Αντίνο διαμόρφωσε το 3-1, απλοποιώντας τα πράγματα για την συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Λαφόν στο 52' δεν άφησε τον ΟΦΗ να ξαναμπεί στο ματς με Νους κι έπειτα το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ ήταν εξαιρετικό, έβγαλε επιθετικότητα, φάσεις, συνεργασίες και είχε πολύ καλή εικόνα, χάνοντας ευκαιρίες με Κυριακόπουλο και Τεττέη.

Ο Παναθηναϊκός άξιζε περισσότερα τέρματα βάσει της εικόνας του και το κερασάκι στη τούρτα το έβαλε ο εξαιρετικός Ζαρουρί με ένα απίθανο σουτ εκτός περιοχής, φτάνοντας τα οκτώ τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε ατομικό επίπεδο:

Ο Ρενάτο έκανε μία φοβερή εμφάνιση, ακόμη μία το τελευταίο διάστημα. Από κοντά και ο Μπακασέτας με ασίστ και καθοριστικό κλέψιμο στο δεύτερο γκολ.

Το πρώτο τέρμα του Αντίνο με την πράσινη φανέλα είναι σημαντικό για την ψυχολογία του παιδιού. Το είχε ανάγκη.

Σούπερ ο Γέντβαι στο κέντρο της άμυνας, ο Κάτρης έκανε ακόμη μια δήλωση πως ''είμαι έτοιμος'', με τον Κυριακόπουλο να συνεχίζει από εκεί που δεν σταμάτησε το τελευταίο διάστημα. Εξαιρετικός.

Γενικά παίκτη που να υστέρησε απόψε δεν μπορείς να βρεις και ο Παναθηναϊκός αρχίζει σιγά-σιγά να εμφανίζει σημάδια κανονικότητας που θα πρέπει να έχουν κι άλλη διάρκεια, έστω και τώρα, στο φινάλε της σεζόν...