Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Πρώτο γκολ για Αντίνο και 3-1 οι «πράσινοι» (vid)
Όπως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν ιδανικά πετυχαίνοντας γρήγορα γκολ. Συγκεκριμένα στο 51' οι «πράσινοι» άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Τεττέη βρήκε τον Ρενάτο που προσπαθώντας να κάνει το κάτι παραπάνω κόπηκε, με τον Αντίνο να έρχεται και με σουτ να κάνει το 3-1.
Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του νεαρού Αργεντινού με τον κόσμο να τον αποθεώνει και ο ίδιος να δείχνει πως το χαίρεται και με το παραπάνω.
