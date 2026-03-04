Με τον Σαντίνο Αντίνο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 3-1 του ΟΦΗ στο 51'.

Όπως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν ιδανικά πετυχαίνοντας γρήγορα γκολ. Συγκεκριμένα στο 51' οι «πράσινοι» άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Τεττέη βρήκε τον Ρενάτο που προσπαθώντας να κάνει το κάτι παραπάνω κόπηκε, με τον Αντίνο να έρχεται και με σουτ να κάνει το 3-1.

Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του νεαρού Αργεντινού με τον κόσμο να τον αποθεώνει και ο ίδιος να δείχνει πως το χαίρεται και με το παραπάνω.