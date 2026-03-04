Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Ο Γεντβάι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους» (vid)
Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο. Συγκεκριμένα στο 7' οι «πράσινοι» κέρδισαν φάουλ πολλά μέτρα έξω από την περιοχή με τον Μπακασέτα να το εκτελεί εξαιρετικά και τον Γεντβάι να πηδάει πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου.
Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του Κροάτη στόπερ στο πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά 15 συμμετοχές, αλλά αξίζει να αναφερθεί και το πόσο ωραία εκτελεσμένο ήταν και το φάουλ του Τάσου Μπακασέτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.