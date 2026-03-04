Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο 7' να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον ΟΦΗ με τον Γεντβάι με κεφαλιά να νικάει τον Χριστογεώργο.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο. Συγκεκριμένα στο 7' οι «πράσινοι» κέρδισαν φάουλ πολλά μέτρα έξω από την περιοχή με τον Μπακασέτα να το εκτελεί εξαιρετικά και τον Γεντβάι να πηδάει πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου.

Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του Κροάτη στόπερ στο πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά 15 συμμετοχές, αλλά αξίζει να αναφερθεί και το πόσο ωραία εκτελεσμένο ήταν και το φάουλ του Τάσου Μπακασέτα.