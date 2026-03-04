Ο Ρενάτο Σάντσες στο 15' έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του ΟΦΗ.

Ο Ρενάτο Σάντσες πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό και τι γκολ.

Στο 15' της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, ο Τετέι κινήθηκε εκτός περιοχής, από το ημικύκλιο έστρωσε στον 26χρονο Πορτογάλο μέσο κι αυτός με τρομερό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας του Χριστογεώργου, που ήταν αδύνατο ν' αποκρούσει και να γλιτώσει το 2-0 για την ομάδα του.

Ο Σάντσες αμέσως έδειξε προς τον ουρανό, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό και πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Το θαυμάσιο γκολ του Σάντσες