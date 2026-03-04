Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Ολυμπιακός είναι σαν να μην έχει τρεις μήνες τον Ποντένσε»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στην απουσία του Ποντένσε, στον Νους και στον διαιτητή του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι ένας σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό, ωστόσο, την τρέχουσα σεζόν έχει χάσει πολλά παιχνίδια. Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στην απουσία του Πορτογάλου εξτρέμ.

Στάθηκε επίσης στην ατάκα του Μαχλά, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός θέλει από τον ΟΦΗ τον Τιάγκο Νους. Ο Νικολακόπουλος, παράλληλα, μίλησε για τον διαιτητή Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, που ορίστηκε από τη ΚΕΔ στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το βίντεο με όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος.