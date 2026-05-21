Ροντινέι: «Δείξτε σεβασμό, δέχομαι την αντιπαλότητα αλλά όχι επιθέσεις για τον χαρακτήρα μου»
Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση του Ροντινέι αναφέρει τα εξής: «Λειτουργείτε με δειλία και θέλετε να ποστάρετε πράγματα για μένα χωρίς να ξέρετε το παραμικρό από την ιστορία μου (τη ζωή μου). Δείξτε κάποιον σεβασμό! Ένα παιδί σαν εμένα μεγάλωσε χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα και χωρίς να έχω να φάω και έχοντας μεγάλες ανάγκες και για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα αυτό δεν έγινε από τύχη.
Μην μιλάτε για τον χαρακτήρα μου χωρίς να ξέρετε από που προέρχομαι και το τι πέρασα. Σεβαστείτε για να σας σέβονται! Σκεφτείτε πριν ποστάρετε κάτι και πριν 'επιτεθείτε' σε κάποιον. Δέχομαι την αντιπαλότητα, δέχομαι αστεία αλλά μην κάνετε επιθέσεις στον χαρακτήρα μου και σε μένα ως άνθρωπο»!
