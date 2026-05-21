Το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα στο δεξί άκρο της άμυνας της Μπράιτον, η οποία θα αποκτήσει τον Κοστίνια από τον Ολυμπιακό.

Μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, η Μπράιτον προχωρά σε μία ακόμη αγορά από τον Ολυμπιακό, καθώς προχωρά για τη μεταγραφή του Κοστίνια. Ο Πορτογάλος αμυντικός έχει μετρήσει ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 74 συμμετοχές με τους Ερυθρόλευκους και πλέον θα δοκιμαστεί στο κορυφαίο επίπεδο, πηγαίνοντας σε μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν ανελλιπώς στην πρώτη δεκάδα της Premier League.

Εκεί, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θα έχει φυσικά σημαντικό ανταγωνισμό στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Φαμπιάν Χιουρτσέλερ να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώνεται σύντομα 2+2 ποδοσφαιριστές ως δεξιούς μπακ. Σημαντικότερος εξ αυτών, ο Ματς Βίφερ, που έχει 27 συμμετοχές, τις 22 εξ αυτών εκεί κατά το Transfermarkt, με τον επίσης Ολλανδό Τζόελ Φέλτμαν να έχει 28 αλλά τις περισσότερες εξ αυτών ως αλλαγή.

Συν τοις άλλοις, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Άγιαξ θα μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, με τον Κοστίνια να αποτελεί ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του 34χρονου μπακ. Παράλληλα, αναφορά αξίζει να γίνει και στον Φερντί Καντιόγλου, ο οποίος είναι μεν αριστερός μπακ, ωστόσο έπαιξε σε έξι περιπτώσεις στα δεξιά, όταν ο Βίφερ αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στα μέσα της σεζόν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως δύο φορές χρησιμοποιήθηκε σαν δεξιός μπακ ο χαφ Τζακ Χίνσελγουντ, αν και αυτό συνέβη περισσότερο συγκυριακά.