Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στον κρίσιμο εξ' αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν την έναρξη του εξ' αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να διατηρήσει τον Άλμπαν Λαφόν κάτω από τα δοκάρια των «πρασίνων» για άλλο ένα παιχνίδι.

Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μαζί με τους Ίνγκασον και Ερνάντεθ στην άμυνα τον Κάτρη με τον Γέντβαϊ και μένει να φανεί ποιος από τους δύο θα αγωνιστεί ως δεξί μπακ. ενώ ως αριστερός φουλ μπακ θα ξεκινήσει και πάλι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή επιλέχθηκαν οι Μπακασέτας και Ρενάτο ενώ μπροστά τους θα βρεθούν οι Ταμπόρδα και Αντίνο, με τον Τεττέη να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκου: Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Ρενάτο, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσις, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.