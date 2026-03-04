Παναθηναϊκός για Δανιήλ: «Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προπονητικές μορφές της ιστορίας»

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Βασίλη Δανιήλ με μία συγκινητική ανακοίνωση τονίζοντας το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ως προπονητής της ομάδας.

Ο Βασίλης Δανιήλ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών και βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές της προπονητικής στη χώρα μας.

Υπέγραψε σπουδαίες επιτυχίες ως τεχνικός του Παναθηναϊκού και το «τριφύλλι» τον αποχαιρέτησε με μία ανακοίνωση όπου μεταφέρει τα κατορθώματα του άλλοτε κόουτς.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του εμβληματικού Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Βασίλης Δανιήλ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προπονητικές μορφές της ιστορίας του συλλόγου, συνδέοντας το όνομά του με μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κάθισε στον πάγκο του Τριφυλλιού σε τρεις διαφορετικές περιόδους, δημιουργώντας ισχυρές ομάδες που πρωταγωνιστούσαν, έχοντας ταυτότητα και μέταλλο πρωταθλητή. Παραμένει ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του συλλόγου, με 151 κερδισμένα ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι και εκείνος με τις περισσότερες παρουσίες στον πάγκο, έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε 236 αγώνες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα κατέγραψε 161 αναμετρήσεις και 108 νίκες.

Ανέλαβε για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού τον Νοέμβριο του 1986 και έβαλε τις βάσεις για τη μεγαλειώδη πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA της σεζόν 1987-88 με τρεις ιστορικές προκρίσεις απέναντι σε Οσέρ, Γιουβέντους και Χόνβεντ.

Επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας τον Σεπτέμβριο του 1990 και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε απόλυτη κυριαρχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας πανηγυρικά το νταμπλ της σεζόν 1990-91. Την επόμενη χρονιά η ομάδα άφησε ξανά έντονο ευρωπαϊκό αποτύπωμα, φτάνοντας μέχρι την οκτάδα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, στο πρώτο πειραματικό Champions League.

Η τρίτη θητεία του στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1997 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1999, διάστημα κατά το οποίο δημιούργησε εκ νέου μία ανταγωνιστική ομάδα που όμως δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον τίτλο σε εποχές δύσκολες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αργότερα διετέλεσε και ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική ομάδα.

Άφησε παρακαταθήκη, όπου κι αν εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η προσφορά του στον σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».