Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Τα πλάνα Μπενίτεθ για το κομβικό ματς με τον ΟΦΗ»
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ για τη Stoiximan Superleague και ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για τη σημαντικότητα της νίκης κόντρα στους Κρητικούς καθώς θα τον φέρει στο +3 από τον Λεβαδειακό και έπειτα θα πρέπει να... αυτοκτονήσει για να μείνει εκτός 4άδας βάση προγράμματος.
Από εκεί και πέρα στάθηκε στις απουσίες της ομάδας, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Ντέσερς θα είναι έτοιμος για τα play offs. Επίσης ανέφερε ότι ο Σιώπης δεν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον ΟΦΗ αλλά θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Μπέτις.
Πιθανή εντεκάδα από την πλευρά του είναι ο Λαφόν στο τέρμα (όπου άφησε το περιθώριο για μία έκπληξη), οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Γεντβάι στην τριάδα της άμυνας και ο Κυριακόπουλος και Κάτρης στα δύο άκρα. Ο Μπακασέτας ή ο Ρενάτο δίπλα στον Κουντούρη και μπροστά τους ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο ή τον Ζαρουρί. Τέλος στην κορυφή θα είναι ο Τεττέη.
