Ο μέσος του Παναθηναϊκού Ιμράν Λούζα παρακολουθεί την κατρακύλα της Γουότφροντ κι έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Ιμράν Λούζα το περασμένο καλοκαίρι άφησε την Αγγλία και τη Γουότφορντ για να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος διεθνής Μαροκινός χαφ του τριφυλλιού παρακολουθεί την πορεία της πρώην ομάδας του, η οποία παίζει στην Τσάμπιονσιπ και βρίσκεται σε μεγάλη αγωνιστική κρίση.

Η Γουότφορντ στη βαθμολογία βρίσκεται στην 22η θέση σε 24 ομάδες, έπειτα από δέκα αγωνιστικές και κινδυνεύει με υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία. Έχει τέσσερις σερί ήττες και στα δύο τελευταία παιχνίδια δέχθηκε εννέα γκολ (0-4 εντός από τη Μπέρνλι και 5-1 εκτός από την Κάρντιφ).

Ο Λούζα, λοιπόν, μέσω του λογαριασμού του στο Χ, έστειλε το δικό του μήνυμα. «Μην τα παρατάτε φίλοι της Γουότφορντ», έγραψε ο Λούζα.

Don't give up Watford fans 💛🖤 — LOUZA (@Louza_Imran) October 14, 2026

Πολλοί φίλοι του αγγλικού συλλόγου, απάντησαν στο ποστάρισμά του. Οι περισσότεροι εκτός του ότι ζητούσαν την απομάκρυνση της οικογένειας Πότσο από την ιδιοκτησία, μεταξύ άλλων τόνιζαν ότι ο ίδιος δεν αντικαταστάθηκε, ζητούσαν την επιστροφή του με την αλλαγή της διοίκησης και ανέφεραν ότι ο ίδιος αναγκάστηκε σε αποχώρηση. Υπήρχαν και ορισμένοι, πάντως, που τον ειρωνεύτηκαν ότι πρώτος τα παράτησε.