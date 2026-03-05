Είσαι Παναιτωλικός; Νομίζεις πως ξέρεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα; Το Gazzetta σε καλεί να το αποδείξεις μέσα από ένα κουίζ 20 ερωτήσεων!

Πρόσωπα, γεγονότα, αριθμοί, αγώνες, νίκες, ήττες, μεταγραφές, παίκτες, προπονητές, παράγοντες. Σε 100 χρόνια ζωής όλα τα παραπάνω έχουν θέση στην ιστορία του Παναιτωλικού. Με αφορμή τα γενέθλια του Αγρινιώτικου συλλόγου (9/3/2026), το Gazzetta καλεί τους αναγνώστες και ιδιαίτερα τους φίλους του Τίτορμου, μέσα από ένα κουίζ 20 ερωτήσεων να αξιολογήσουν πόσο καλά γνωρίζουν την ιστορία της αγαπημένης τους ομάδας! Βάλε τη... μηχανή του χρόνου να δουλέψει και τέσταρε τις γνώσεις σου.

Μπορείς το απόλυτο «20 στα 20»;

Loading...