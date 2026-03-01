Με πρωταγωνιστές τους Ταμπόρδα και Τεττέη που μπήκαν στο β' μέρος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Αρη - Eντονα παράπονα των φιλοξενούμενων για επιθετικό φάουλ στο γκολ του Τεττέη και πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στο 85' για ανατροπή του Αλφαρέλα από τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική κόντρα στον Άρη μέσα στην έδρα του για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 3-1. Οι «πράσινοι» πήραν νωρίς το προβάδισμα και δεν το άφησαν ποτέ, αντιδρώντας άμεσα όταν ο Άρης μείωσε σε 2-1, παίρνοντας το τρίποντο και φτάνοντας έτσι τον Λεβαδειακό, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα του μετά τα 120 και πλέον λεπτά της Πέμπτης κόντρα στην Πλζεν στην μεγάλη πρόκριση που πήρε ο Παναθηναϊκός.

Ο Ισπανός τεχνικός διατήρησε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στην τριάδα της άμυνας έβαλε τους Γεντβάι (κεντρικά), Κάτρη (δεξιά) και Ερνάντεθ (αριστερά). Ως φουλ μπακ παίζουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησε το δίδυμο των Κοντούρη και Τσέριν ενώ μπροστά τους βρέθηκαν οι Παντελίδης και Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Σφιντέρσκι.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου από την άλλη στην πρώτη του ενδεκάδα ως προπονητής του Άρεως χρησιμοποίησε ένα 4-3-3. Ο Αθανασιάδης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Μεντίλ στο κέντρο της άμυνας ενώ στα πλάγια βρέθηκαν οι Φαντιγκά και Μεντίλ.

Στη μεσαία γραμμή των «κιτρίνων» παρατάχθηκαν οι Χόνγκλα, Ράτσιτς και Γκαρέ ενώ στην επιθετική τριάδα ο Δώνης βρέθηκε δεξιά, ο Πέρεθ αριστερά και ο Καντεβέρε στην κορυφή.

Ο Ερνάντεθ άνοιξε το σκορ, ο Καντεβέρε σημάδεψε το δοκάρι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα κι έχασε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Σφιντέρσκι πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή κι εκτέλεσε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Φαμπιάνο και πήγε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ωραία κομπίνα στη στατική αυτή φάση, με τον Αντίνο που έδωσε στον Τσέριν, εκείνος έκανε τη σέντρα, ο Παντελίδης γύρισε ωραία τη μπάλα και ο Ερνάντεθ σκόραρε από κοντά για το 1-0.

Οι πολλές διακοπές που ακολούθησαν για μικροτραυματισμούς δεν άφησαν τον Παναθηναϊκό να πιάσει ρυθμό και να εκμεταλλευτεί την ώθηση από το γκολ.

Έτσι, επόμενη καλή στιγμή για τους «πρασίνους» ήρθε στο 23', όταν ο Κυριακόπουλος σέντραρε, ο Σφιντέρσκι κατέβασε και εκτέλεσε με τη μπάλα να μην ακουμπάει στο έδαφος, όμως την έστειλε άουτ.

Τρία λεπτά μετά ήρθε η ώρα του Άρη να απειλήσει για πρώτη φορά, έπειτα από ένα κόρνερ. Ο Σφιντέρσκι έδιωξε αρχικά, ο Σούντγκμπεργκ επανέφερε, Κοντούρης και Γεντβάι έκανα λάθος, με τη μπάλα να στρώνεται στον Καντεβέρε για ένα τρομερό «ψαλιδάκι», όμως ο φορ από την Ζιμπάμπουε σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Λαφόν.

Στο 30' το «τριφύλλι» είχε μία καλή στιγμή με το μακρινό σουτ του Κοντούρη που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Έπειτα στο 38' ήταν η σειρά του Άρη να κάνει αισθητή την παρουσία του ξανά από ένα κόρνερ, όταν ο Φαμπιάνο έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε αρκετά άουτ τη μπάλα.

Και κάπου εκεί τελείωσαν όλα τα σημαντικά γεγονότα στο πρώτο μέρος, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 1-0.

Ο Άρης μπήκε καλά, ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ με τον Ταμπόρδα

Ο Άρης μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος με τις αλλαγές που έκανε ο Γρηγορίου προσπαθώντας να πιέσει τον Παναθηναϊκό κυρίως με κάποιες στατικές φάσεις που κέρδισε, χωρίς όμως να κάνει κάποια σημαντική ευκαιρία.

Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή όμως ανήκε και πάλι στον Παναθηναϊκό. Στο 57' κέρδισε ένα φάουλ, έγινε η χαμηλή εκτέλεση, έδιωξε η άμυνα του Άρεως, επανέφεραν οι «πράσινοι», βγήκε κι έδιωξε ο Αθανασιάδης, η μπάλα πήγε στον Τζούρισιτς, που πήγε να εκτελέσει και να τον προλάβει προτού επιστρέψει στην εστία, όμως το σουτ του κόντραρε.

Στο 64' το «τριφύλλι» έχασε νέα ευκαιρία με τον Σφιντέρσκι, που σούταρε πολύ άουτ από τα όρια της περιοχής, όμως ένα λεπτό μετά, η δουλειά έγινε ξανά για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Τζούρισιτς άλλαξε την μπάλα με τον Κυριακόπουλο στο πλάι, την ξαναπήρε, έκανε το γύρισμα, ο Ταμπόρδα υποδέχθηκε τη μπάλα και εκτέλεσε με το εξωτερικό για το 2-0.

Ο Ράτσιτς μείωσε, ο Τεττέη «απάντησε»

Ο Άρης έβγαλε μία αντίδραση και μπόρεσε να μειώσει το σκορ σε 2-1. Απείλησε αρχικά με σουτ του Καντεβέρε τσο 69' ενώ στο τρία λεπτά ο Ράτσιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με σουτ εκτός περιοχής στην κίνηση. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στον Κοντούρη στην αρχή της φάσης, αλλά ο Μπόγκναρ πήγε στο VAR κι έδεξε ότι μετράει το γκολ.

Λίγο μετά η ομάδα του Γρηγορίου απείλησαν ξανά με τεχνικό σουτ του Αλφαρέλα, που πέρασε άουτ.

Έπειτα ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού αντιδράσει και μάλιστα άμεσα με γκολ. Έγινε η εκτέλεση φάουλ από τον Ταμπόρδα, ο Τεττέη πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, έγινε κόντρα με τον Αθανασιάδη και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1 στο 81'

Στο 85' ο Άρης έφτασε πολύ κοντά να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Ο Λαφόν έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα πάνω στον Αλφαρέλα, ο διαιτητής έδειξε παίζεται, ο Χόνγκλα πλάσαρε προς την κενή εστία, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ιβοριανού. Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αλλά ο Ούγγρος ρέφερε δεν κλήθηκε καν να δει τη φάση στο VAR.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου προσπάθησε μέχρι το φινάλε να βρει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς, όμως δεν βρήκε άλλη μεγάλη ευκαιρία. Κάπως έτσι το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη ενώ την ίδια ώρα με την ήττα αυτή έμπλεξε περισσότερο όσον αφορά τη συμμετοχή του στα Play Offs των θέσεων 5-8.

ΜAN OF THE MATCH: Βιθέντε Ταμπόρδα. Ήρθε από τον πάγκο και έκανε διαφορά. Μεγάλη. Πέτυχε με υπέροχο τελείωμα το δεύτερο γκολ, έκανε την ασίστ στο τρίτο με πολύ καλή εκτέλεση φάουλ που έβαλε σε κίνδυνο την άμυνα του Άρη. Βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση ο Αργεντινός μπαλαδόρος.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Γιώργος Κυριακόπουλος. Πολύ καλό ματς από τον αριστερό μπακ-χαφ του Παναθηναϊκού. Για το Τριφύλλι άριστος ήταν και ο Άνταμ Τσέριν.

Για τον Άρη ξεχώρισε ο Ράσιτς για το γκολ και την γενικότερη παρουσία του στη μεσαία γραμμή του γηπέδου.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αμυντική γραμμή του Άρη. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρία γκολ, σε ισάριθμες μεγάλες ευκαιρίες, όπου οι παίκτες του εκτέλεσαν σαν σε προπόνηση. Ερνάντεθ και Τεττέη σε κενό τέρμα, ο Ταμπόρδα μόνος του από το ύψος του πέναλτι.

Η ΓΚΑΦΑ: Φρίντεκ. Ο ακραίος μπακ του Άρη στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, έχασε την πορεία της μπάλας, ξέχασε τον Ταμπόρδα και του επέτρεψε μία ξεκούραση εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μπόγκναρ στη φάση του γκολ του Άρη κρίνει πως δεν υπάρχει φάουλ στο άγγιγμα του χεριού του Γκαρέ στο πρόσωπο του Κοντούρη. Πρόθεση ο Αργεντινός δεν έχει, επαφή υπάρχει, το VAR τον φώναξε, δεν άλλαξε την απόφασή του. Στο γκολ του Τεττέη το VAR δεν άλλαξε την απόφαση του Μπόγκναρ για γκολ όταν ο Έλληνας φορ πήρε την μονομαχία από τον Αθανασιάδη. Στο 85' ο Άρης ζητά πέναλτι σε ανατροπή του Αλφαρέλα από τον Λαφόν, φαίνεται πως υπάρχει επαφή, ο Ούγγρος πήρε την φάση πάνω του και δεν υπέδειξε κάποια παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: O Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα κυνικός απόψε κόντρα στον Άρη, πέτυχε τρία γκολ σε ισάριθμες μεγάλες στιγμές και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βιθέντε Ταμπόρδα πήρε το μεγάλο ματς της αγωνιστικής.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (88' Μπακασέτας), Τσέριν (89' Σισοκό), Παντελίδης (57' Ταμπόρδα), Αντίνο (57' Τζούρισιτς), Σφιντέρσκι (79' Τεττέη).

Άρης (πρ. Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (60' Φρίντεκ), Μεντίλ (46' Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Πέρεθ, Δώνης (46' Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83' Κουαμέ).