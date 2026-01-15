Μπετανκόρ: «Δούλευα ως ηλεκτρολόγος, ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο»

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο ήρωας της Αλμπαθέτε, προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής μετά την ιστορική πρόκριση της ομάδα του στο Copa del Rey κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ ήταν ο πρωταγωνιστής της ιστορικής πρόκρισης της Αλμπαθέτε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς με δικό του γκολ στις καθυστερήσεις, η ομάδα του πήρε ιστορική πρόκριση (3-2) πετώντας εκτός συνέχειας του Copa del Rey τους Μερένγκες.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα όλη η ομάδα ξέσπασε σε δάκρυα χαράς για το κατόρθωμά τους, ενώ ο Ισπανός επιθετικός έκανε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στον ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena Ser»: «Είναι ένα μαγικό βράδυ, όλη ομάδα τα έδωσε όλα, αγωνιστήκαμε μέχρι το τέλος και είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν συνειδητοποίησα τι είχα κάνει. Δεν έχω δει ακόμα τα γκολ μου, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μιλήσω με τον γιο μου και τη γυναίκα μου γιατί δεν μπορούσαν να είναι σήμερα εδώ, τους είπα ότι τους αγαπώ πολύ. Σε κάτι τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», ενώ αποκάλυψε και ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών: «Πρέπει να δώσουμε πρόστιμο στον γιατρό της ομάδας γιατί με χτύπησε κατά λάθος στην μύτη, δεν σταματούσε να τρέχει το αίμα».

Ο Μπετανκόρ στάθηκε και στο γεγονός πως ο δρόμος δεν ήταν εύκολος και ότι έφτασε σε σημείο να σκεφτεί να τα παρατήσει: «Πριν εννιά χρόνια ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο και το σταμάτησα για έξι μήνες. Ξεκίνησα να δουλεύω ως ηλεκτρολόγος και να προπονούμαι στη γειτονιά με τους φίλους μου. Ήθελα να καθαρίσει το μυαλό μου, η οικογένειά μου και η ψυχολόγος μου με βοήθησαν πολύ».